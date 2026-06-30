Kraj za Dušana Lajovića na Vimbldonu: Fric prejak za Srbina

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspio da iznenadi Tejlora Frica na Vimbldonu

Izvor: Steven Paston / PA Images / Profimedia

Srpski teniser Dušan Lajović ispao je u prvom kolu Vimbldona, pošto je od njega bio bolji Tejlor Fric rezultatom 6:3, 6:4, 6:3. Lajović je u glavni žrijeb grend slema u Londonu dospio poslije povlačenja Džeka Drejpera, ali nije uspio da nastavi takmičenje.

Uglavnom se igralo ujednačeno u prvom setu, pošto su obojica tenisera lako zadržavala svoje servise. A onda je uslijedila velika borba za vođstvo sedmog tenisera svijeta, koji je poveo 5:3 poslije najdužeg gema u dotadašnjem toku meča. Lajović je spasao dvije brejk lopte, imao priliku da sačuva servis, ali je potom Fric uspio da nadigra Srbina.

Vidjeli smo znatno bolju borbu na obje strane. Lajović je pokazao karakter kada je za vođstvo od 3:2 spasao čak tri brejk lopte. Međutim, na sljedećoj prepreci je poklekao. Ponovo je Fric uspio da povede 40:15 na servisu Srbina, a zatim i napravi brejk prednosti koji mu je pomogao da povede 2:0 u setovima.

Na kraju, Fric je i u trećem setu uspio da dođe do brejka, sredinom seta. Korak prednosti omogućio mu je da rutinski privede meč kraju i plasira se u drugo kolo turnira, gdje ga čeka bolji iz meča Patrik Kipson - Mekenzi Mekdonald.