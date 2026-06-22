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Lajović u polufinalu kvalifikacija za Vimbldon

Lajović u polufinalu kvalifikacija za Vimbldon

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u polufinale kvalifikacija za glavni žrijeb Vimbldona.

Dušan Lajović u polufinalu kvalifikacija za Vimbldon Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u polufinale kvalifikacija za glavni žrijeb Vimbldona, pošto je poslije dva seta pobijedio Austrijanca Lukasa Nojmajera 6:4, 6:4.

Lajović, 153. teniser sveta, pobijedio je 170. igrača na ATP listi poslije sat i 22 minuta.

On je tri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.

U polufinalu kvalifikacija, Lajović će igrati protiv boljeg iz duela Baks - Rodeš.

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Tagovi

Vimbldon Tenis Dušan Lajović

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