Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u polufinale kvalifikacija za glavni žrijeb Vimbldona.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u polufinale kvalifikacija za glavni žrijeb Vimbldona, pošto je poslije dva seta pobijedio Austrijanca Lukasa Nojmajera 6:4, 6:4.

Vidi opis Lajović u polufinalu kvalifikacija za Vimbldon Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Josep LAGO / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Josep LAGO / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Megan Briggs / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Steven Paston / PA Images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: EPA/CAROLINE BLUMBERG Br. slika: 7 7 / 7

Lajović, 153. teniser sveta, pobijedio je 170. igrača na ATP listi poslije sat i 22 minuta.

On je tri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.

U polufinalu kvalifikacija, Lajović će igrati protiv boljeg iz duela Baks - Rodeš.