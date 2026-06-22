Đoković osvajao Vimbldon svake godine kada su igrana prethodna tri Mundijala u fudbalu.
Srpski teniser Novak Đoković doputovao je u London gdje će finiširati pripreme za predstojeći grend slem turnir u Vimbldonu.
Đoković je na Instagram profilu objavio fotografiju koja govori da je počeo sa treninzima u glavnom gradu Engleske.
Đoković doputovao u London: Novak juri osmu titulu na najprestižnijem gren slemu
Najprestižniji turnir u tenisu igra se od 29. juna do 13. jula.
Đoković je čak sedam puta osvajao ovaj turnir na travi, a posljednji put 2022. godine.
Ono što je posebno interesantno jeste da je Đoković osvajao Vimbldon svake godine kada su igrana prethodna tri Mundijala u fudbalu - 2014, 2018. i 2022. godine.