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Đoković doputovao u London: Novak juri osmu titulu na najprestižnijem gren slemu 1

Đoković doputovao u London: Novak juri osmu titulu na najprestižnijem gren slemu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Đoković osvajao Vimbldon svake godine kada su igrana prethodna tri Mundijala u fudbalu.

Novak Đoković na Vimbldonu Izvor: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković doputovao je u London gdje će finiširati pripreme za predstojeći grend slem turnir u Vimbldonu.

Đoković je na Instagram profilu objavio fotografiju koja govori da je počeo sa treninzima u glavnom gradu Engleske.

Najprestižniji turnir u tenisu igra se od 29. juna do 13. jula.

Đoković je čak sedam puta osvajao ovaj turnir na travi, a posljednji put 2022. godine.

Novak Đoković
Izvor: Instagram

Ono što je posebno interesantno jeste da je Đoković osvajao Vimbldon svake godine kada su igrana prethodna tri Mundijala u fudbalu - 2014, 2018. i 2022. godine.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Vimbldon

Komentari 1

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zole

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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