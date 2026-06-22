Đoković osvajao Vimbldon svake godine kada su igrana prethodna tri Mundijala u fudbalu.

Izvor: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković doputovao je u London gdje će finiširati pripreme za predstojeći grend slem turnir u Vimbldonu.

Đoković je na Instagram profilu objavio fotografiju koja govori da je počeo sa treninzima u glavnom gradu Engleske.

Vidi opis Đoković doputovao u London: Novak juri osmu titulu na najprestižnijem gren slemu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Najprestižniji turnir u tenisu igra se od 29. juna do 13. jula.

Đoković je čak sedam puta osvajao ovaj turnir na travi, a posljednji put 2022. godine.

Novak Đoković

Izvor: Instagram

Ono što je posebno interesantno jeste da je Đoković osvajao Vimbldon svake godine kada su igrana prethodna tri Mundijala u fudbalu - 2014, 2018. i 2022. godine.