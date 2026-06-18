Organizatori Vimbldona donijeli šokantnu odluku: Veliko razočaranje za svijet tenisa

Podijeljene su specijalne pozivnice, ali su one završile u rukama anonimnih Britanaca.

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Treći grend slem u sezoni Vimbldon je na programu od 29. juna do 12. jula, a organizatori su iznenadili odlukama o podjeli specijalnih pozivnica. Iako su za favorite važili Francuz Gael Monfis i Australijanac Nik Kirjos, umjesto njih će šansu dobiti dvojica Britanaca Hari Vendelken (224. teniser svijeta) i Feliks Gil (222. teniser svijeta).

Monfis igra svoju oproštajnu turneju i očekivalo se da mu Englezi pruže šansu da se oprosti na još jednom velikom turniru, ali ukoliko to želi, moraće težim putem - preko kvalifikacija. Što se tiče Kirjosa, on je najveći uspjeh u karijeri doživeo upravo na Vimbldonu kada je 2022. godine igrao u finalu, gdje je poražen od srpskog asa Novaka Đokovića.

Prema navodima pojedinih medija ponovo je problem povreda, ali bi trebalo da ga gledamo na djelu u dubl konkurenciji.

Ko su favoriti?

Ponovo će Janik Siner biti apsolutno favorit i pokušaće da odbrani trofej od prošle godine, to će mu biti znatno lakše jer je Karlos Alkaraz i dalje odsutan zbog povrede. Ipak, sedmostruki šampion Vimbldona Novak Đoković se nikako ne smije otpisati, pogotovo na travi... U ovoj fazi karijere je najbitnija njegova fizička spremnost, ali mora se uzeti u obzir da konkurencija nije pretjerano jaka jer nema previše igrača koji se na travi najbolje snalaze.

Otežavajuća okolnost je to što je Novak pao na sedmu poziciju na ATP listi i postoji opasnost da potone još dublje do početka turnira. To znači da će već u četvrtfinalu moći da se sastane sa Janikom Sinerom ili Aleksandrom Zverevim...