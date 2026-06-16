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Serena i Venus Vilijams igraju na Vimbldonu: Zajedno imaju 91 godinu, odbijaju da se penzionišu

Serena i Venus Vilijams igraju na Vimbldonu: Zajedno imaju 91 godinu, odbijaju da se penzionišu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Sestre Vilijams Serena i Venus igraće zajedno na Vimbldonu u dublu pošto su dobile specijalnu pozivnicu organizatora

Serena i Venus Vilijams igraju dubl na Vimbldonu Izvor: COREY SIPKIN / AFP / Profimedia

Sestre Vilijams odbijaju da idu u penziju. Serena Vilijams 26. septembra puni 45 godina, Venus će 17. juna da proslavi 46. rođendan i obe će igrati na Vimbldonu. Zajedno, u dublu, jer su dobile specijalnu pozivnicu organizatora.

Jasno je da će njihovo učešće da privuče ogromnu pažnju i fanova i brodkastera koji će da prenose događaj. Posebno ako uspiju zajedno da naprave dobar rezultat na turniru. Serena se posle četiri godine vratila iz penzije i igrala je na turniru u Kvinsu. Tamo je na startu takmičenja upisala pobjedu sa Viktorijom Mboko. Nažalost, Kanađanka se povrijedila u singlu, završila je na operaciji i morale su da se povuku. Zato je Serena odlučila da u Berlinu igra sa Karolinom Muhovom.

Što se specijalnih pozivnica tiče, za muški singl su pripale Grigoru Dimitrovu, Stenu Vavrinki, kao i četvorici Britanaca Džejkobu Firnliju, Arturu Feriju, Džeku Pinington Džounsu i Tobiju Samjuelu, ostale su još dvije da se dodijele. Kod dama pozivnicu je dobila Maja Hvalinjska koja je igrala finale Rolan Garosa, kao i još pet Britanki. U pitanju su Harijet Dart, Ališa Dadni, Hana Klugman, Mika Stojsavljević, Kejti Svon i Mimi Ksiju.

Interesantno je recimo i da su pozivnicu za muški dubl dobili Aleksander Bublik i Nik Kirjos, a da Australijanac nije dobio "vajld kard" za singl, kao ni Gael Monfis i Den Evans, ostale su još samo dvije pozivnice koje će se naknadno dodijeliti.

Tagovi

Serena Vilijams Venus Vilijams Vimbldon Tenis

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