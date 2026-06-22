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Objavljen spisak nosilaca na Vimbldonu: Novak Đoković i prije žrijeba zna da je u problemu

Objavljen spisak nosilaca na Vimbldonu: Novak Đoković i prije žrijeba zna da je u problemu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Na Vimbldonu, Novak Đoković će biti sedmi nosilac, a situacija na ATP listi dodatno komplikuje njegov put.

Lista nosilaca na Vimbldonu Izvor: Juergen Hasenkopf / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković izgubio je dosta bodova od januara i finala Australijan opena, tako da je ovu nedjelju počeo na osmom mjestu ATP liste. Najbolji svih vremena ima samo 3.760 bodova i ispred njega je sada i Tejlor Fric koji je napredovao za dvije pozicije, i ima 145 bodova više.

Ispred su još Aleks De Minor, Ben Šelton, Feliks Ože-Alijasim, Saša Zverev, Karlos Alkaraz i Janik Siner, što komplikuje situaciju pred Vimbldon.

Šta čeka Đokovića na Vimbldonu?

Novak Đoković će biti sedmi nosilac na Vimbldonu, već sada je jasno. Đokoviću je "pomoglo" što nema Karlosa Alkaraza koji će zbog povrede propustiti turnir, tako da će na žrijebu 26. juna sa sedmog mjesta čekati protivnike.

Novak Đoković ima sedam titula na Vimbldonu, jednu manje od Federera. Posljednju je osvojio 2022.

U teoriji, to znači da ne može ni sa jednim od nosilaca da igra u prve tri runde, ali je problem što već od četvrtfinala može protiv Janika Sinera - aktuelnog osvajača Australijan opena, kao i finalistu Vimbldona iz prošle sezone. Upravo je Siner i najveći favorit na predstojećem turniru, posebno ako riješi problem koji je imao na Rolan Garosu.

Evo kako izgleda lista nosilaca na Vimbldonu, koja je naravno podložna promjenama u slučaju da neko od igrača odustane zbog povrede:

  1. Janik Siner (Italija)
  2. Aleksander Zverev (Njemačka)
  3. Feliks Ože-Alijasim (Kanada)
  4. Ben Šelton (SAD)
  5. Aleks de Minor (Australija)
  6. Tejlor Fric (SAD)
  7. Novak Đoković (Srbija)
  8. Danil Medvedev (Rusija)
  9. Flavio Koboli (Italija)
  10. Aleksander Bublik (Kazahstan)
  11. Kasper Rud (Norveška)
  12. Andrej Rubljov (Rusija)
  13. Jirži Lehečka (Češka)
  14. Lorenco Muzeti (Italija)
  15. Lučano Darderi (Italija)
  16. Jakub Menšik (Češka)
  17. Lerner Tijen (SAD)
  18. Frensis Tijafo (SAD)
  19. Fransisko Serundolo (Argentina)
  20. Karen Hačanov (Rusija)
  21. Artur Fis (Francuska)
  22. Tomi Pol (SAD)
  23. Alehandro Davidovič Fokina (Španija)
  24. Rafael Hodar (Španija)
  25. Žoao Fonseka (Brazil)
  26. Artur Renderkneš (Francuska)
  27. Kameron Nori (Velika Britanija)
  28. Igo Amber (Francuska)
  29. Brendon Nakašima (SAD)
  30. Tomas Martin Ečeveri (Argentina)
  31. Alehandro Tabilo (Čile)
  32. Ignasio Buse (Peru)

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Vimbldon

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