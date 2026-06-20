Novak Đoković u julu dolazi u BiH!

Najbolji teniser u istoriji biće gost na otvaranju teniskog kompleksa u Međugorju.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković doći će polovinom narednog mjeseca u BiH!

Osvajač 24 grend slem titule biće 14. jula jedan od gostiju na otvaranju teniskog centra u Međugorju, čiji je idejni tvorac nekadašnji hrvatski teniser Ivan Dodig.

Tom prilikom, kako su saopštili organizatori, biće upriličen i egzibicioni meč parova, u kojem će pored Đokovića i Dodiga nastupiti i Goran Ivanišević i Marin Čilić.

Prethodno će Đoković uzeti učešće na trećem grend slemu sezone, Vimbldonu, koji će trajati od 29. juna do 12. jula. Nadamo se da će dva dana prije dolaska u Međugorje podići jubilarnu, 25. grend slem titulu koju toliko dugo želi.

Đoković, podsjetimo, često dolazi u BiH. Tako je nekoliko puta već obišao "bosanske piramide" u Visokom, dok je prije više od tri godine uzeo učešće na Srpska openu, koji se igrao na tada novoizgrađenom teniskom terenu u banjalučkom parku "Mladen Stojanović". Stigao je do četvrtfinala, u kojem ga je iz daljeg takmičenja izbacio kasniji osvajač turnira Dušan Lajović.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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