Boris Beker: "Novak nije mentalno najjači, znam ja jednog boljeg"

Boris Beker tvrdi da je on mentalno jači od Novaka Đokovića, iako su zajedno postigli velike uspjehe.

Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković važi za "mentalnu gromadu" i gotovo svaki sportista će vam reći da od njega tu nema jačeg. Ipak, ima jedan koji tako ne misli i to je, vjerovali ili ne, njegov nekadašnji trener Boris Beker.

Njih dvojica su sarađivali tokom skoro pet sezona i Boris Beker je izbliza mogao da vidi kakav je Novak Đoković, međutim nije ga to i dalje ubijedilo da je "najjači u glavi" svih vremena. Legendarni njemački teniser je tako sada u intervjuu za "Eurosport" rekao da je upravo on bolji od Đokovića u tom segmentu.

O čemu se radi? Boris Beker je sklapao foto-robot idealnog tenisera svih vremena. Kada je na red došlo pitanje ko posjeduje najjaču glavu i mentalnu čvrstinu, rekao je: "Biću toliko bezobrazan i samouvjeren da na to mjesto stavim Borisa Bekera".

Inače, prvo je bio u dilemi, nije znao da li da izabere Đokovića, Nadala ili Borga, da bi na kraju uzviknuo svoje ime, a za to ima i vrlo interesantno objašnjenje:

"To čak i nije bila najveća pobjeda u mojoj karijeri. Daleko veći pritisak i izazov bio je odbraniti tu titulu godinu dana kasnije sa samo 18 godina. Nositi se sa tim užasnim bremenom javnosti u tako mladim godinama zahtijevalo je nevjerovatnu mentalnu snagu".

Ko je još u foto-robotu idealnog igrača?

Boris Beker nije imao dilemu oko najboljeg forhenda i izabrao je Rafaela Nadala, za servis se odlučio za Ivu Karlovića, dok je kod bekhenda napravio "foru" - za jednoručni je izabrao Rodžera Federera, a za dvoručni svog nekadašnjeg učenika Novaka Đokovića.

Kakav su tandem bili Beker i Đoković?

Njih dvojica su saradnju uspostavili početkom 2014. godine i radili su do kraja 2016. U tom periodu, Đoković je osvojio šest grend slem trofeja, ali i zabilježio dominaciju o kojoj se i danas priča. U cijeloj 2015. godini je samo na jednom turniru ispao prije finala (četvrtfinale Dohe), dok je takođe bio vlasnik sva četiri grend slema u jednom trenutku.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!