logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Boris Beker: "Novak nije mentalno najjači, znam ja jednog boljeg"

Boris Beker: "Novak nije mentalno najjači, znam ja jednog boljeg"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Boris Beker tvrdi da je on mentalno jači od Novaka Đokovića, iako su zajedno postigli velike uspjehe.

Boris Beker kaže da je mentalno jači od Novaka Đokovića Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković važi za "mentalnu gromadu" i gotovo svaki sportista će vam reći da od njega tu nema jačeg. Ipak, ima jedan koji tako ne misli i to je, vjerovali ili ne, njegov nekadašnji trener Boris Beker.

Njih dvojica su sarađivali tokom skoro pet sezona i Boris Beker je izbliza mogao da vidi kakav je Novak Đoković, međutim nije ga to i dalje ubijedilo da je "najjači u glavi" svih vremena. Legendarni njemački teniser je tako sada u intervjuu za "Eurosport" rekao da je upravo on bolji od Đokovića u tom segmentu.

O čemu se radi? Boris Beker je sklapao foto-robot idealnog tenisera svih vremena. Kada je na red došlo pitanje ko posjeduje najjaču glavu i mentalnu čvrstinu, rekao je: "Biću toliko bezobrazan i samouvjeren da na to mjesto stavim Borisa Bekera".

Inače, prvo je bio u dilemi, nije znao da li da izabere Đokovića, Nadala ili Borga, da bi na kraju uzviknuo svoje ime, a za to ima i vrlo interesantno objašnjenje:

"To čak i nije bila najveća pobjeda u mojoj karijeri. Daleko veći pritisak i izazov bio je odbraniti tu titulu godinu dana kasnije sa samo 18 godina. Nositi se sa tim užasnim bremenom javnosti u tako mladim godinama zahtijevalo je nevjerovatnu mentalnu snagu".

Ko je još u foto-robotu idealnog igrača?

Boris Beker nije imao dilemu oko najboljeg forhenda i izabrao je Rafaela Nadala, za servis se odlučio za Ivu Karlovića, dok je kod bekhenda napravio "foru" - za jednoručni je izabrao Rodžera Federera, a za dvoručni svog nekadašnjeg učenika Novaka Đokovića.

Kakav su tandem bili Beker i Đoković?

Njih dvojica su saradnju uspostavili početkom 2014. godine i radili su do kraja 2016. U tom periodu, Đoković je osvojio šest grend slem trofeja, ali i zabilježio dominaciju o kojoj se i danas priča. U cijeloj 2015. godini je samo na jednom turniru ispao prije finala (četvrtfinale Dohe), dok je takođe bio vlasnik sva četiri grend slema u jednom trenutku.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boris Beker Tenis Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC