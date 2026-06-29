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Neočekivan preokret na Vimbldonu: Lajović kao "laki luzer" u glavnom žrijebu

Neočekivan preokret na Vimbldonu: Lajović kao "laki luzer" u glavnom žrijebu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Dušan Lajović naći će se u glavnom žrijebu Vimbldona.

Lajović će ipak igrati na Vimbldonu Izvor: Dave Shopland/AP

Srpski teniser Dušan Lajović našao se u glavnom žrijebu Vimbldona! Lajović je uspio da obezbijedi nastavak takmičenja, nakon što je Džek Drejper riješio da se povuče sa grend slema u Londonu.

Srpski teniser dospio je u glavni žrijeb kao "laki luzer". Nakon što je Drejper, koji je nekada bio čak četvrti na svijetu, riješio da se povuče sa turnira, Lajović je dobio priliku i sada će u Londonu igrati protiv Tejlora Frica u prvom kolu turnira.

Džek Drejper, trenutno 160. igrač svijeta, riješio je da se povuče zbog povrede lakta.

"Očajan sam što moram da podelim sa vama da sam bio primoran da se povučem iz meča prvog kola zbog ponovne povrede ruke. Bilo je mnogo bolnih trenutaka u posljednjih 12 mjeseci, ali ovaj je definitivno apsolutno najgori, jer za britanskog igrača nema veće časti od igranja na Vimbldonu. Nastaviću da se borim i da prolazim kroz ovo. Hvala vam na podršci", oglasio se Drejper.

Dušan Lajović imao je veliku šansu da bude u glavnom žrijebu turnira i prije odustajanja Drejpera. Srpski teniser je stigao do finala kvalifikacija, ali je u tom meču Litvanac Vilijus Gaubas bio bolji 6:3, 4:6, 6:3, 3:6, 4:6.

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Tagovi

Dušan Lajović Tenis Vimbldon

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