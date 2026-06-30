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Evo kada Novak igra drugo kolo Vimbldona: Organizatori nas ponovo bacili na muke zbog Đokovića

Evo kada Novak igra drugo kolo Vimbldona: Organizatori nas ponovo bacili na muke zbog Đokovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i Stefanos Cicipas igraće treći meč po redu na Vimbldonu

Kada igraju Novak Đoković i Stefanos Cicipas na Vimbldonu Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće u drugom kolu Vimbldona, u trećem meču po redu. Očekuje se da će srpski teniser na teren izaći poslije 18 časova u sredu.

Novak Đoković je pobjedom nad Jublingom Vuom, poslije tri i po sata borbe, zakazao duel sa Stefanosom Cicipasom. Grk, koji trenutno zauzima 87. poziciju na svijetu, bio je bolji od Uga Garsona 6:1, 6:4, 6:2 i tako poslije dvije godine izlazi na teren protiv Novaka Đokovića.

Cicipas je "redovna mušterija" srpskog tenisera, pošto Novak ima skor 12:2, a posljednji put rođeni Beograđanin slavio je 2024. na Olimpijskim igrama, u četvrtfinalu.

Prije Novaka na teren izlazi Janik Siner i Nuno Borges, a onda ćemo gledati meč Mire Andrejeve i Barbare Krejčikove iz Češke. Trebalo bi uzeti u obzir da je Srbin i prvog dana takmičenja imao zakazan termin u 17.20 časova, ali su se raniji mečevi odužili, pa smo srpskog tenisera gledali znatno kasnije od planiranog vremena. Vrlo je moguće da ćemo sličnu situaciju vidjeti i u srijedu. 

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Tagovi

Novak Đoković Stefanos Cicipas Tenis Vimbldon

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