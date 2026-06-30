Novak Đoković: "Ko će od mlađih sjediti i ovo gledati pet sati?"

Novak Đoković se plasirao u drugo kolo Vimbldona, govoreći o izazovima tenisa i potrebnim promenama za mlađe generacije.

Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona pošto je nešto više od tri sata tenisa savladao kineskog predstavnika Jibinga Vua. Na kraju, 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 za Đokovića koji se i te kako namučio da "slomi otpor" žilavog rivala, pokazujući još jednom da je s razlogom među favoritima na ovogodišnjem Vimbldonu.

Istakao je Đoković da ga je protivnik iznenadio, da je mislio da može da ga pobjedi u tri seta poslije dobijenog prvog, poslije čega je Vu "dodao gas" i natjerao navijače da do kasnih večernjih časova ostanu na terenu.

"Razumijem Alkaraza" "Vlasnici mastersa su napravili novu infrastrukturu, stadione, ali i te investicije idu protiv igrača, protiv ATP-ja. Igrači su izvukli kraću slamku, ali to su željeli. Ja nisam imao moć da to zaustavim. Vidim da se Alkaraz i još neki žale na daljinu od kuće, previše turnira. Razumijem ih".

A kada je već prošla ponoć, Đoković je dobio pitanje o sve češćim povredama mladih igrača, gdje je imao priliku da istakne i šta misli o aktuelnoj situaciji u "bijelom sportu" i tu znamo da nikad ne štedi nikoga.

"Dobro pitanje. Tačno je zapaženje, statistika pokazuje da je sve više povreda. Dvije su perspektive. Komercijalna strana je sve izraženija i pokušava da se pojača još: duže trajanje turnira, novi turniri u već zgusnutom kalendaru...", rekao je Đoković i potom pričao iz svog ugla.

"Ja ne igram ni približno kao prije, imam taj luksuz, pa nisam izložen intenzivnom kalendaru kao drugi igrači. Velika je promjena bila na mastersima koji su sada dvonedeljni, ja sam oduvijek bio protiv toga. Komercijalno, donosi dodatnu vrijednost, ali kome? Uglavnom vlasnicima turnira. Igrači moraju da shvate pozadinu tog tridesetogodišnjeg dogovora i da tako shvate da im ne ide u prilog toliko koliko misle da im ide".

"Mlađi neće sjediti pet sati"

Na sve ovo, Đoković je imao i kritiku koja se tiče budućnosti tenisa, preciznije smatra da je potrebno "ubrzati" ovaj sport pošto je pažnja navijača u padu. To dolazi s novim generacijama, tehnologijom...

"Mislim da tenisu treba reset i da WTA i ATP tur ne funkcionišu dobro. Mnogo je stvari iza kulisa. Grend slemovi su oduvijek bili najvažniji i biće, ali oba Tura moraju da razmotre promjene kalendara, pravila... Traže se brza rješenja, a ako želimo da ovaj sport stvarno napreduje i bude uspješan, moramo da uzmemo u obzir sve ključne igrače i da vidimo šta možemo da se dogovorimo. Ipak, mnogo je više konflikta nego jedinstva, pa sumnjam da će se to desiti. Jesam za promjenu, moramo da učinimo da se mlađima dopadne tenis".

"Godine prosječnog fana tenisa su 61. Mlađi neće sjediti pet sati i gledati svaki dan. Moramo da vidimo kako da dopremo do njih. Moramo da imamo kraće mečeve, nešto dinamično, ovo je predugo".