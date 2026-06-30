Novak Đoković: "Nisam srećan što sam ovako pobijedio"

Srpski teniser Novak Đoković je poslije pobede nad Vuom u prvom meču Vimbldona istakao da mu nije drago što se toliko mučio na meču.

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Mučio se Novak Đoković skoro tri i po sata na meču prvog kola Vimbldona protiv Kineza Jibinga Vua. Na kraju je uspeo da pobedi iako je u jednom momentu četvrtog seta djelovalo da će ga bolovi u leđima i sjajni udarci rivala savladati.

"Uvijek je bolje kada pobijedite. Nije prvi put da govorim o tome koliko je Vimbdlon važan za mene i moj život. Bilo je dosta izazovno za mene. Mislim da Vu zaslužuje veliki aplauz za nevjerovatno izdanje", rekao je Novak kao pravi sportista i tako izmamio engleske aplauze za kineskog tenisera.

"Nisam baš srećan"

Iako je istakao da mu je drago što će igrati u drugom kolu, nije baš bio srećan time koliko mu je vremena, energije i snage bilo potrebno da pređe prvu prepreku.

"Osjećam se srećno, ali ne toliko srećno. Nisam se osjećao kao da je prva runda. Igrali smo dva različita meča. Bez krova i sa krovom. To dosta utiče na okolnsoti. Morate da pokušate da se adaptirate, a to nije lako. Stavio me je pod pritisak, znam da želi da ravno i agresivno udara loptu.

Pogađao je .linije, ali definitivno me je iznenadio nivoom udaraca. Servisi, forhendi, bekendi, u jednom momentu nije imao nikakvu slabosti. Možda nije trebalo da izgubi ovaj četvrti set. Kada igrate na ovakvoj podlozi to rješava neokoliko poena. Sreća pa imamo iskustvo od dvije decvenije igranja ovdje pa se tako snalazim", rekao je on.

Na kraju su ga pitali i za podršku Tare i Stefana sa tribina, kao i njegove proslave upućene upravo njima.

"Još uvijek slavim uz violinu jer ona još vježba. Moja porodica je nešto što mi daje snagu, blagosloven sam što ih imam i dosta ćemo pričati o tome", završio je Novak.