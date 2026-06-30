Đoković preživio pakao na Vimbldonu i plasirao se u drugo kolo

Novak Đoković je pobijedio Jiblinga Vua i plasirao se u drugo kolo Vimbldona

Izvor: Shelley Lipton/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Novak Đoković se mučio satima, ali je na kraju uspio da savlada Jibinga Vua iz Kine na startu Vimbldona 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Novak je izašao na teren Vimbldona u sakou i počeo meč gospodski - brejkom. Djelovalo je da će ovo biti mnogo lakši meč kada je rutinski odbranio taj brejk, ali onda je polako u meč ušao Vu. Nije uspio da se vrati u prvom setu i izgubio ga je, ali već u drugom pokazao je zube.

Držao je servis i vodio sve do samog finiša seta. Kada su svi očekivali taj-brejk, uspio je da poslije velike borbe oduzme servis najboljem ikada i izjednači na 1:1. U trećem setu vidjeli smo veliku borbu i kada je djelovalo da niko ne može do brejka, odigrao je sjajan gem Novak i slomio rivala. Pokušao je sve da se iščupa Vu, odbranio tri set lopte, ali nije uspio.

Kada je počeo četvrti set, nije djelovalo da će se ovo završiti pobjedom. Mučio se, boljela su ga leđa i nekoliko puta je mogao da mu uzme gem na njegov servis Kinez, ali nije uspeo. Na kraju je uspio čudesno da se oporavi i da u devetom gemu napravi brejk koji ga je doveo do pobjede.