Gospodin Novak Đoković: Izašao na teren Vimbldona u odijelu, oduševio je čak i Engleze

Novak Đoković je na meč prvog kola Vimbldona protiv Kineza Jibing Vua izašao u odijelu i tako je oduševio domaću publiku.

Izvor: Arenasport

Novak Đoković je u stilu izašao na teren na ovogodišnjem Vimbldonu! Najveći teniserer u istoriji izvukao je na žrijebu Jibing Vua na startu, a na ovom meču pojavio se u sakou!

Jedan od najstarijih tenisera u žrijebu ovogodišnejg turnira u Londonu došao je u bijelom sakou, kako nalaže tradicija na Vimbldonu, a publika je sa oduševljenjem dočekala njegovo pojavljivanje.

Ne samo jer je omiljen kao višestruki bivši šampion turnira, već i zbog neobičnog odokela u kome se pojavio. Pogledajte kako je Novak Đoković izgledao kada je izašao na teren:

Pogledajte 00:25 Novak Đoković izlazi u saoku na Centralni teren Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

Kinez Jibing Vu dobro poznaje Novaka Đokovića, ne samo zbog toga što je Novak njegov idol, već i zato što je javno pričao Kinez da je trenirao sa Novakom. Ipak nije mu to nimalo pomoglo na samom startu meča pošto je Novak odmah pokazao dominaciju.

Ne samo stilsku sa svojim pojavljivanjem na neobičan način i u sakou, već i tenisku pošto je u prvom gemu meča uspio da uzme brejk, a onda je ekspresno odbranio svoj servis. Pogledajte još jednom kako je izgledao u sakou na Centralnom terenu Vimbldona: