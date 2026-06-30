Bi-Bi-Si "isjekao" Novaka Đokovića: Navijači pobjesnili na Javni servis

Novak Đoković je propustio ključni trenutak na Vimbldonu zbog greške Bi-Bi-Sija, što je izazvalo bijes navijača. Saznajte više o incidentu.

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković igrao je prethodne večeri posljednji meč na Centralnom terenu Vimbldona, a zbog greške na britanskom javnom servisu (Bi-Bi-Si) navijači iz Velike Britanije propustili su jedan od ključnih trenutaka u njegovom susretu protiv Jubing Vua.

"Dok je sedmostruki šampion servirao pri set-lopti za protivnika, u presudnom trenutku meča prvog kola protiv hrabrog Jibinga Vua, BBC je uputio gledaoce da program se prebace na drugi kanal. Međutim, kada su promijenili kanal, ljubitelji tenisa nisu dočekali završnicu napetog seta, već seriju EastEnders", navodi britanski tabloid "Dejli Mejl" i dodaje da je prekid potrajao oko pet minuta, a kada se slika vratila - Vu je već osvojio drugi set.

Zbog toga su mnogi ljubitelji tenisa na Tviteru kritikovali Bi-Bi-Si zbog ovog neprijatnog propusta, posebno što to nije prvi put da se dešava sa Novakom Đokovićem na Vimbldonu.

Shocking#Wimbledoncoverage from BBC there. Djokovic serving to stay in the set, they switch channel with both showing an advert, then come back to the game with the set over.

What's the point watching for hours then missing a key moment! — Liam Buckingham (@xliam93)June 29, 2026



Evo nekih od njih: "Đoković servira. Protivnik ima set loptu - presudan trenutak. BBC One prekida prenos i govori gledaocima da prebace na BBC Two. Na BBC Two idu završna špica EastEndersa. Dva minuta kasnije BBC konačno ponovo pušta meč, ali je set u međuvremenu već završen. Potpuno beskorisno, stvarno", "Bravo BBC. Prvi dan turnira, a već kreće ono standardno prebacivanje sa BBC Two na BBC One", "Baš je iritantno što BBC zabrlja prilikom promjene kanala da propustimo najvažnije poene u meču! Nikome nisu potrebni odjavni kadrovi EastEndersa!", "Kako možete da prekinete Đokovićev meč u tako važnom trenutku, a da na drugom kanalu i dalje ide EastEnders? Potpuno smešno", samo su neki od komentara.

Šta dalje za Đokovića?

Srpski teniser nije bio naročito zadovoljan svojom partijom i istakao je da "ne voli tako da pobijedi", ali će na kraju prihvatiti plasman u drugo kolo gdje ga čeka opasni grčki teniser Stefanos Cicipas. Ovako izgleda projektovani žrijeb za Noleta: