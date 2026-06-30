logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bi-Bi-Si "isjekao" Novaka Đokovića: Navijači pobjesnili na Javni servis

Bi-Bi-Si "isjekao" Novaka Đokovića: Navijači pobjesnili na Javni servis

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je propustio ključni trenutak na Vimbldonu zbog greške Bi-Bi-Sija, što je izazvalo bijes navijača. Saznajte više o incidentu.

BBC nije prikazao odlučujuće poene na meču Đokovića Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković igrao je prethodne večeri posljednji meč na Centralnom terenu Vimbldona, a zbog greške na britanskom javnom servisu (Bi-Bi-Si) navijači iz Velike Britanije propustili su jedan od ključnih trenutaka u njegovom susretu protiv Jubing Vua.

"Dok je sedmostruki šampion servirao pri set-lopti za protivnika, u presudnom trenutku meča prvog kola protiv hrabrog Jibinga Vua, BBC je uputio gledaoce da program se prebace na drugi kanal. Međutim, kada su promijenili kanal, ljubitelji tenisa nisu dočekali završnicu napetog seta, već seriju EastEnders", navodi britanski tabloid "Dejli Mejl" i dodaje da je prekid potrajao oko pet minuta, a kada se slika vratila - Vu je već osvojio drugi set.

Zbog toga su mnogi ljubitelji tenisa na Tviteru kritikovali Bi-Bi-Si zbog ovog neprijatnog propusta, posebno što to nije prvi put da se dešava sa Novakom Đokovićem na Vimbldonu.


Evo nekih od njih: "Đoković servira. Protivnik ima set loptu - presudan trenutak. BBC One prekida prenos i govori gledaocima da prebace na BBC Two. Na BBC Two idu završna špica EastEndersa. Dva minuta kasnije BBC konačno ponovo pušta meč, ali je set u međuvremenu već završen. Potpuno beskorisno, stvarno", "Bravo BBC. Prvi dan turnira, a već kreće ono standardno prebacivanje sa BBC Two na BBC One", "Baš je iritantno što BBC zabrlja prilikom promjene kanala da propustimo najvažnije poene u meču! Nikome nisu potrebni odjavni kadrovi EastEndersa!", "Kako možete da prekinete Đokovićev meč u tako važnom trenutku, a da na drugom kanalu i dalje ide EastEnders? Potpuno smešno", samo su neki od komentara.

Šta dalje za Đokovića?

Srpski teniser nije bio naročito zadovoljan svojom partijom i istakao je da "ne voli tako da pobijedi", ali će na kraju prihvatiti plasman u drugo kolo gdje ga čeka opasni grčki teniser Stefanos Cicipas. Ovako izgleda projektovani žrijeb za Noleta:

  • 1. kolo - Vu (3:1)
  • 2. kolo - Cicipas
  • 3. kolo - Rinderkneš
  • 4. kolo - Rubljov
  • četvrtfinale - Ože-Alijasim
  • polufinale - Siner
  • finale - Zverev

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis BBC Vimbldon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC