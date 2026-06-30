Novak zauvijek riješio GOAT debatu: Uradio je ono što Federer i Nadal nisu mogli

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ako dosad nije dokazao poslije statistike na grend slemovima i zvanično je neprikosnoven

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković, ako za dvije decenije karijere nije dokazao da je najbolji svih vremena, sada je po svim statističkim parametrima na grend slem turnirima nenadmašan! Tokom najboljih dana karijere najveći rivali bili su mu Rafael Nadal i Rodžer Federer, pa se i po odlasku Španca i Švajcarca u penziju i dalje vodi debata o tome ko je najbolji svih vremena. E sada je stavljena tačka na višegodišnju temu.

Novak Đoković je i ranije važio za najboljeg svih vremena, a ako je i postojala dilema, sada je vrijeme da bude otklonjena. Novak Đoković je u prvom kolu Vimbldona pobijedio Jibinga Vua i na taj način postao najbolji u svim kolima na grend slem turnirima. Naravno, Srbin je iza sebe ostavio najveća imena tenisa i još jednom dokazao da je neprikosnoveni vladar ovog sporta.

Novak Đoković ima najviše pobjeda u svim kolima grend slem turnira:

U prvom kolu pobijedio je 83 puta, a iza njega nalaze se Rodžer Federer i Felisijano Lopez sa po 81 pobedom

U drugom kolu pobijedio je 80 puta, iza njega je Federer sa 75 pobeda, a potom Rafael Nadal sa 65

U trećem kolu pobijedio je 77 puta, dok je drugi Federer sa 75, odnosno Nadal sa 54 pobjede

U šesnaestini finala pobijedio je 70 puta, dok je drugi Federer sa 69, odnosno Nadal sa 54 pobjede

U osmini finala pobijedio je 65 puta, a drugi je Federer sa 59, odnosno Nadal sa 54 pobjede

U četvrtfinalu pobijedio je 54 puta, Federer je drugi sa 46, a Nadal treći sa 38 pobjeda

U polufinalu pobijedio je 38 puta, drugi je Federer sa 31, odnosno Nadal sa 30 pobjeda

Na kraju, Novak je osvojio 24 grend slem titule, Rafael Nadal 22, a Rodžer Federer 20

Evo kako izgleda statistika ostalih tenisera na grend slemovima: