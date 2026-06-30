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Novaka pitali ko je najveći: Pogledajte kako je reagovao kad su pomenuli Federera, a kako kad su rekli Nadal

Novaka pitali ko je najveći: Pogledajte kako je reagovao kad su pomenuli Federera, a kako kad su rekli Nadal

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je više puta upitan za najbolje ikada, a izgleda da mu je pri srcu najbliži Rafael Nadal.

Novak Đoković odgovor na pitanje ko je najveći ikada Izvor: EPA-EFE/ANDY RAIn/Instagram/whistlesports

Novak Đoković se namučio na meču prvog kola Vimbldona protiv Kineza Jibinga Vua, ali je na kraju prošao u četiri seta. Juri svoju 25. grend slem titulu, a osmu na Vimbldonu srpski teniser i iako drži skoro sve bitne teniske rekorde još uvijek bruji rasprava o tome ko je najveći ikada. 

Mnogo puta su to pitali i samog Novaka, a najzanimljiviji odgovor dao je pred takmičenje na mastersku u Majamiju 2025. godine. Tada su mu dali da bez znanja ko ide sljedeći naslijepo rangira najveće ikada. 

Prvo su rekli ime njegovog najvećeg idola dok je odrastao Pita Samprasa. a on je savladao nekako emocije koje ima prema Amerikancu i stavio ga na treće mjesto. Sljedeće ime bilo je Rafael Nadal i njega je stavio na prvo mjesto. Sljedeći je bio Andre Agasi koga je Novak stavio na četvrto mjesto, a potom je Đoković stavio Rodžera Federara na drugo mjesto. Na kraju je Endi Marej postavljen na peto mesto. Poslušajte i pogledajte kako je odgovorio na ovaj zadatak: 

 Kako stoji ta trka? 

Novak Đoković ne samo da ima 24 osvojena grend slema u odnosu na 22 Rafaela Nadala i 20 Rodžera Federera već drži i zaista skoro sve ostale rekorde. Ima najviše osvojenih Australijan opena, ukupno 10. Ipak možda najnevjerovatniji rekord koji ima mje 428 nedelja na vrhu ATP liste. Rodžer Federer ima 310. a Nadal "samo" 209. 

Sada Novak čeka drugo kolo Vimbldona u kome se svi nadamo da će bolje izgledati. Rival mu je stari znanac Stefanos Cicipas. 

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Tagovi

Novak Đoković Rafael Nadal Rodžer Federer Tenis

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