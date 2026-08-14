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Sarajevo i Adem Ljajić se zvanično razišli: Dogovoren sporazumni raskid saradnje

Sarajevo i Adem Ljajić se zvanično razišli: Dogovoren sporazumni raskid saradnje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Nekadašnji reprezentativac Srbije "Koševo" napušta nakon 30 nastupa i sedam postignutih golova.

Sarajevo i Adem Ljajić raskinuli ugovor Izvor: Facebook/FK Sarajevo

Iskusni srpski fudbaler Adem Ljajić (34) nije više član Sarajeva. Klub sa "Koševa" saopštio je zvanično da je došlo do okončanja saradnje, i to nakon što je dogovoren sporazumni raskid ugovora.

"Fudbalski klub Sarajevo i Adem Ljajić postigli su sporazumni dogovor o raskidu saradnje. Tokom boravka u bordo dresu, Adem je upisao 30 nastupa i postigao sedam pogodaka. Sretno u nastavku karijere!", saopšteno je sa "Koševa".

Fudbalski put Adema Ljajića počeo je u rodnom Novom Pazaru, a eksplodirao u beogradskom Partizanu, gdje je već sa 16 godina skrenuo pažnju najvećih klubova. Transfer u Mančester junajted bio je praktično završen, ali je zbog problema oko radne dozvole propao u posljednji čas.

Englesku je zamijenio Italijom, gdje je u Serie A proveo skoro čitavu deceniju nosivši dresove Fiorentine, Rome, Intera i Torina. U Italiji je potvrdio status jedne od najkreativnijih "desetki" regiona, ali i igrača burnog temperamenta - ostavši upamćen po sjajnim golovima, ali i sukobu sa trenerom Delijom Rosijem na klupi Fiorentine.

Izvor: MN PRESS

Put ga dalje vodi u turski Bešiktaš, gdje postaje ključni igrač i osvaja duplu krunu, da bi se 2023. godine emotivno vratio u rodni Novi Pazar i izazvao pravu fudbalsku groznicu na Sandžaku.

Za reprezentaciju Srbije odigrao je 47 utakmica (uz devet golova) i nastupio na Svjetskom prvenstvu 2018. godine. Ostao je prepoznatljiv kao tehnički savršen igrač, majstor slobodnih udaraca i fudbaler sa "potezom više".

U avgustu prošle godine potpisao je za Sarajevo, a iako je postojeći ugovor važio do ljeta 2027, nakon jedne sezone Ljajić napušta "bordo" tim.

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Tagovi

Adem Ljajić FK Sarajevo

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