"Sad i nikad više": Delije bljuju vatru zbog dešavanja na utakmici sa Hapoel

Navijačka grupa Delije oglasila se zbog dešavanja na tribinama tokom utakmice sa Hapoel Ber Ševom.

Izvor: MN PRESS

Najvatrenije pristalice Crvene zvezde, navijačka grupa "Delije", oglasila se saopštenjem i stali uz igrače i upravu nakon neuspjeha u Ligi šampiona. Poslije razočaravajućeg poraza na Marakani u drugom meču protiv Hapoel Ber Ševe, sa Zapadne i Istočne tribine začuli su se zvižduci i skandiranje "Uprava napolje".

Poslije nemilih dešavanja na terenu, tjeranja igrača i ostavke Dejana Stankovića, srpski šampion će imati šansu da se izbori za plasman u grupnu fazu Lige Evrope protiv Viktorije iz Plzenja i to na čelu sa novim trenerom Albertom Rijerom.

Kako "Delije" navode u saopštenju, nema mjesta zviždanju igračima usred utakmice i bilo kakvim podjelama u delikatnom momentu za klub.

"Evo šta se dešava kada, po svaku cijenu, iz ko zna kojih sve nefudbalskih razloga, želiš da uniziš nešto što nije tako lako uniziti. Zvezdin niz od 10 godina igranja grupnih faza Lige Evrope i Lige šampiona, ove godine borba za Ligu Evrope, 10 titula, šest duplih kruna i to uzastopnih, ulazak u Ligu šampiona nakon 25 godina i prolazak, u tom trenutku, višestruko skupljeg Salcburga, igranje 1/8 finala Lige Evrope, pobjede i dobre partije sa evropskim velikanima i skupim timovima, nam samo olakšavaju da predočimo ljudima koliki su udari na naš klub i koliko su drski i bahati oni koji sve to pokreću!

Šta bi tek bilo da nema svega pobrojanog? Donekle, može da se razumije afekat na utakmici i poneki zvižduk, ali horsko zviždanje dijela Istoka i Zapada, koji su inače 90% utakmica godišnje mizerno popunjeni, tjera nas da skrenemo pažnju vikendašima i rekreativcima navijačkih života da dobro presaberu u glavi šta rade! Navijač Zvezde umije da tjera upravu, umije da tjera trenera, da prekori igrače kada ne pružaju ono što se od njih očekuje, i sve smo mi to radili kad je stvarno trebalo, ali da se zviždi pri aktivnom rezultatu gdje još ima više od sat vremena da se igra, tu vrstu nedostatka navijačke svijesti i kulture vjerovatno nemaju ni neka plemena među kojima se igra fudbal! To ne smije da bude navijač Crvene zvezde, i koliko god mu ispirali glavu ovakvim glasilima da ništa ne valja, on mora da prepozna istinu i da rezonuje ljudski i u najboljem interesu kluba.

Zvižducima igračima u 35. minutu to se nikako ne postiže! Sigurno da među onima koji zvižde ima dobronamjernih ljudi, ali sigurni smo da će poslije svega pobrojanog, kad se malo strasti smire, uvidjeti grešku i da je neće više ponavljati. Svakom, i mnogo jačem klubu, se desi loša partija, pa čak i loša sezona, ali ako su se prije toga ređali uspjesi, sigurno niko neće ništa rušiti do temelja, već će gledati kako da ispravi svoju grešku i kako da idemo dalje! Ta obijest i nahuškane tribine iz nesportskih razloga su nas koštale potopa kluba od 2004. do 2017. godine. Bez obzira na to što u tom periodu dvije godine zaredom igramo Evropu i osvajamo titule, nakon tih 13 godina mi tek tad, i to od prvog pretkola (što je do tada nešto što nijedan klub nije uradio), krećemo da se budimo i stajemo na noge! Da ne pričamo da smo u tih 13 godina nakupili dug koji je namjerno pravljen da sroza klub, kako bi sigurno bili obezbijeđeni oni koji su to radili, a da Zvezda decenijama ne može da prodiše!

Bahatost Istoka i Zapada, ali i dobrog dijela Sjevera, koji su bili 'odlična' podloga i 'najbolji' materijal za sprovođenje promjena pod plaštom 'Zvezdinog boljeg sutra', mnogo nas je koštala tada, i zato sada podsjećamo sve da su Delije tada rekle: 'Sad i nikad više!' Neće na Marakani više nikada da prevlada i pobijedi mišljenje koje će nam kreirati neko koga sport, Zvezda, fudbal… uopšte ne interesuju. I kada su se dobre stvari dešavale za klub, istorijski dobre, ovakvi i slični portali su i tada tražili loše stvari, ako ih ima, da ih naglase. Prošle sezone smo se sa ekipom Lila tri puta sastajali, i dva puta ih pobijedili. Vrijednost tog kluba iznosila je oko 350.000.000 evra. Što je samo dokaz da ne igraju pare. Sve pobrojano nam govori više stvari. To što je zvezdaška masa i dalje povodljiva, a to nastaje usljed nepraćenja kluba osim na par evropskih mečeva, govori nam i to da pojedine ciljne grupe ne biraju sredstva kako će da destabilizuju naš klub, i da su oni bukvalno u obavezi da, kad je i dobro, pišu sve loše što mogu da izmisle, a vrlo često se i bave izmišljanjem, nekad sitnih nekad krupnih, laži! Ne bi bio prvi put da isti ovi napišu da 'Delije stižu na Gibraltar SPECIJALNIM avionom', time želeći da bar malo unesu lošu atmosferu, da se neko tamo upeca i kaže: eto, oni idu 'specijalnim' avionom… a istina je, u stvari, da Delije sada već decenijama idu svuda o svom trošku. Takvih primjera je previše i potrajalo bi da ih sve nabrojimo. Za sve njih koji su ovo pokrenuli i koji su se drznuli da ljudima vrijeđaju zdrav razum, možemo da kažemo samo jedno veliko HVALA! Sjever uvijek ujedinjuje nepravda, i iz nje izvlači ono što ne može ni jedna pobjeda, ni titula, da izvuče!

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Već na utakmici sa Viktorijom imaćete priliku da vidite kako to izgleda! Pozivamo sve zvezdaše koji su potpali pod uticaj šakala da se trgnu i da se pripoje pokretačkoj snazi Marakane, i da ne dozvolimo više nikada da nam se ovakve stvari dešavaju! Da dođemo na utakmicu sa Viktorijom i, kao nikad do sad, budemo 12. igrač! Da svi vide da im se ne isplati da čačkaju mečku, i da laž, ma koliko puta je ponovili, nikad neće postati istina! …LJUBAV KA TEBI JOŠ JAČA JE", stoji u saopštenju Delija.