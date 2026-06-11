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Partizan zvao Sarajevo zbog Adema Ljajića

Partizan zvao Sarajevo zbog Adema Ljajića

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Partizana Saša Ilić mogao bi da dobije veliko pojačanje u vidu Adema Ljajića.

Da li se Adem Ljajić vraća u Partizan Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan će tokom ljeta doživjeti velike promjene, a one su već počele početkom juna. Nakon odlaska potpredsjednika Predraga Mijatovića, pa zatim i trenera Srđana Blagojevića, na klupu crno-bijelih sjeo je Saša Ilić. Produženi su ugovori sa dvojicom golmana, dovedeno je prvo pojačanje i jasno je da će morati da ih bude još. A meta je i Adem Ljajić!

Kao i prethodnih godina, crno-bijeli žele da u Humsku vrate svog nekadašnjeg fudbalera. Iskustvo i kvalitet nekadašnjeg reprezentativca Srbije bili bi dragoceni za Partizan, ali je pitanje da li će Ljajić ovog ljeta imati priliku da se vrati u Humsku. O tome odlučuje i Sarajevo, jer je Adem pod ugovorom.

"Adem ima još godinu ugovora, krenuće da trenira sa ekipom kada završi neke porodične obaveze i od ponedjeljka kreće s treninzima. Naravno, postoje upiti iz Novog Pazara i Partizana.Da li će se nešto desiti ne znam, mi očekujemo da dođe u ponedeljak na pripreme", rekao je Zoran Mamić, savetnik za sportska pitanja u Fudbalskom klubu Sarajevo.

Glasine o odlasku Adema Ljajića iz Sarajeva pojavile su se prije mjesec dana, kada se činilo da postoji neki problem jer se mijenja klupska politika. Odmah se Ljajić dovodio u vezu sa transferom u Beograd, gdje je svojevremeno i počeo karijeru čiji je najveći dio proveo u velikanima italijanskog fudbala.

Fudbaler je, ipak, demantovao prelazak u Partizan! Istakao je da ima još godinu dana ugovora u Sarajevu i da je fokusiran na taj klub. Mogao je to da bude signal za crno-bijele da odustanu i okrenu se drugim rešenjima, ali očigledno se srpski klub i dalje nada svom bivšem igraču.

"U ovom trenutku sam igrač Sarajeva, imam još godinu dana ugovora, kapiten sam i fokusiran sam samo na Sarajevo. Sve ostale spekulacije su za medije i klikove, jer nemam društvene mreže i ne znam kako to funkcioniše. Generalno, mislim da od toga nema ništa - u ovom trenutku", rekao je Ljajić prije mjesec dana.

Svojevremeno je Ljajić za samo godinu i po dana u prvom timu odigrao 50 mečeva za Partizan uz 11 golova i pet asistencija. Osvojio je dvije šampionske titule, jedan Kup Srbije i jednom bio proglašen za igrača sezone u srpskom prvenstvu, a zatim je karijeru gradio u Fiorentini, Romi, Interu, Torinu, Bešiktašu, Karagumruku, Novom Pazaru i Sarajevu.

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Tagovi

Adem Ljajić fudbal FK Partizan FK Sarajevo transferi

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