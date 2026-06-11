Partizan je u 24 sata potpisao tri nova ugovora, uključujući produženje saradnje sa Milošem Krunićem i Markom Miloševićem.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Partizan je od početka juna odlučio da u novu sezonu ide sa "starom upravom" u kojoj nema mjesta za Predraga Mijatovića, doveo je Sašu Ilića za trenera, dok su polako počeli i da "pljušte" potpisi u Humskoj. Tako smo u samo 24 sata vidjeli tri potpisa koja govore u kom pravcu će ići crno-bijeli.

Osim dolaska Aleksa Zekovića iz Fejnorda, Partizan je od svog gola krenuo da "sređuje ugovore", tako da su saradnju produžili Miloš Krunić i Marko Milošević koji će i naredne sezone braniti za crno-bijele.

Vidi opis Treći potpis u Partizanu za 24 sata: Bivši borčevac ostaje vjeran crno-bijelima! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

"Milošević je u prethodnoj sezoni bio jedan od najstandardnijih igrača Partizana, braneći gol crno-bijelih na ukupno 39 utakmica u svim takmičenjima. Od toga je 34 nastupa upisao u domaćem prvenstvu, dok je pet puta čuvao mrežu Partizana na evropskoj sceni. Na 13 mečeva je sačuvao mrežu crno-bijelih", naveli su iz Partizana i objasnili da je ugovor produžen na još jednu sezonu, čime je iskusnom golmanu potvrđeno povjerenje.

Milošević (35) je u Humsku došao iz Radničkog 1923, a na pomenutih 39 utakmica primio je 47 golova i na 13 susreta je sačuvao svoju mrežu. Pored Krunića i Miloševića, Partizan je iz mladog tima priključio i Tarika Banjića.