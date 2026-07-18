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Radonjićev komentar opet napravio haos na internetu: Udario na Mesija ispod slike sa Đokovićem

Radonjićev komentar opet napravio haos na internetu: Udario na Mesija ispod slike sa Đokovićem

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ponovo cijeli svijet komentariše Nemanju Radonjića, koji je još jednom stao na stranu Kristijana Ronalda protiv Lionela Mesija.

Nemanja Radonjić tagovao Kristijana Ronalda ispod slike Lea Mesija Izvor: MN PRESS

Srspki fudbaler Nemanja Radonjić napravio je haos na društvenim mrežama komentarom na račun Lionela Mesija, ali se nije tu zaustavio. Dok čeka ponude za nastavak karijere, krilni napadač očigledno mnogo vremena provodi na internetu, pa ima prostora da pokreće diskusije i rasprave navijača Lionela Mesija i Kristijana Ronalda.

Ovog puta se Radonjić oglasio zbog fotografije na kojoj je i Novak Đoković, a koju mnogi smatraju najboljim sportskim selfijem svih vremena. Na njemu su veliki šampioni poput najboljeg tenisera svih vremena, njegovog prijatelja Toma Brejdija, legendarnog NBA košarkaša Kevina Durenta, a zatim i fudbalera Rija Ferdinanda, Rodrija, Emilijana Martineza i Lionela Mesija. Upravo je on "zasmetao" Radonjiću. 

Bivši fudbaler Crvene zvezde ispod objave je "tagovao" Kristijana Ronalda i uz njegovo ime okačio emotikon jarca - GOAT na engleskom znači jarac, ali i najbolji svih vremena. Time je srpski fudbaler pokušavao da poruči kako je Kristijano Ronaldo veći od Lionela Mesija, koji se na ovoj fotografiji nalazi u Đokovićevom društvu.

Izvor: Instagram/Printscreen

Radonjić nikada nije krio da je veliki navijač Kristijana Ronalda i već godinama smatra da je on bolji od Lionela Mesija, koji u posljednjih nekoliko godina ima ogromnih uspjeha sa svojim nacionalnim timom. Mesi je vodio Argentince do titule na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a zatim i do finala na Mundijalu koji se igra ovog ljeta - pa će protiv Španije pokušati da odbrani trofej.

Sa druge strane, Nemanja Radonjić je slobodan igrač otkako mu je istekao ugovor sa Crvenom zvezdom. Za aktuelnog šampiona Srbije i tim koji podržava cijelog života - iako je dio karijere proveo u Partizanu - Radonjić nije igrao od januara, kada mu je izrečena suspenzija. Prije toga je već dva puta bio kažnjen od strane kluba, koji mu je svojevremeno oživio karijeru i lansirao ga do najboljih evropskih liga.

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Tagovi

Nemanja Radonjić Lionel Mesi Kristijano Ronaldo

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