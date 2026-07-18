Najbolji selfi koji je svijet vidio: Sve velikani na njemu, a otpozadi vreba Novak Đoković

Nevjerovatan skup sportskih zvijezda došao je na Fanatiks festival u Njujorku i tu su se svi zajedno slikali.

Izvor: X/FabrizioRomano/Printscreen

Teško da je viđen bolji selfi od onoga od sinoć iz Njujorka, na "Fanatiks festivalu". Vidjeli smo u toku programa i intervju Lebrona Džejmsa sa Novakom Đokovićem, ali i intervjue Novaka Đokovića sa Lionelom Mesijem, Lionelom Skalonijem i finalistima Svjetskog prvenstva.

Nije to bilo sve pošto se u Njujorku okupio krem svjetskog sporta, a kada je došlo vrijeme za slikanje nastala je jedna od najneverovatnijih fotografija.

Telefon je otišao u ruke Kevina Durenta. Vidjeli su se na slici Rodri i Lionel Mesi, ali i Emilijano Martinez. Tu je bio Rio Ferdinand, najbolji kvoterbek američkog fudbala ikada Tom Brejdi i iza svih njih Novak Đoković.

Tu su se našli i reper Trevis Skot, komičar Kevin Hart kao i glavni čovek cijele manifestacije Majkl Rubin koji je organizovao i osmislio Fanatiks festival. Pogledajte još jednom tu fotografiju: