Okružen velikanima svjetskog sporta, što je i sam, Novak Đoković je iskreno govorio o kraju karijere.

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"Novače, kada ćeš znati da je vrijeme da se povučeš?", glasilo je pitanje voditeljke CBS-a Gejl King za Novaka Đokovića na "Fanatiks festu" u Njujorku.

"Hvala vam što me to pitate", odgovorio je Novak, javno priznavši da mu prija da priča o tome u društvu nekih od najvećih svih vremena, poput Lebrona Džejmsa, koji je sjedio kraj njega na ranijem panelu.

"I dalje osjećam da mogu da se takmičim na najvišem nivou, rezultati su tu", dodao je Novak, dok su oko njega sjedili i Derek Džeter (52) slavni bejzbol igrač, velikana američke košarke Dajana Taurasi (44), šestostruka olimpijska šampionka i bivša američka fudbalerka Aleks Morgan (37)

"Možeš", dobio je odgovor na koji je aplaudirala cijela sala u Njujorku.

"I dalje vjerujem"

Vidi opis Novak Đoković: "Kada ću u penziju? Lijepo je rekao Andre Agasi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"I dalje vjerujem da mogu da budem aktivan, ali bez sumnje, taj trenutak se bliži", svjestan je Đoković.

Na tom mjestu se sjetio riječi slavnog Amerikanca Andrea Agasija, koji je jedan od aktera dokumentarnog filma o Novaku Đokoviću, "Zimski vuk".

"Andre Agasi, jedan od najvećih svih vremena, rekao je u dokumentarcu 'Ne znam kada se bliži kraj Novaku, ali siguran sam da će doći brzo, kada bude došao'. Mislim da je u pravu. I nije da nisam pomišljao na to, jesam. Ne znam da li postoji savršen način da se povučete. Neki to urade na vrhuncu, neki kada ih tijelo izda, neki kada dožive poraze i shvate da ne mogu da nastave dalje... Trenutno sam tu i pokušavam da uživam, a pričaćemo naknadno o o tome", kazao je Novak.

Đoković u Americi promoviše svoj film, učestvuje na "Fanatiks festu" i u društvu velikog broja poznatih uživa u danima u kojima je njegova životna priča u prvom planu. Pogledajte ko je sve od selebritija bio u četvrtak na promociji "Zimskog vuka":

Vidi opis Novak Đoković: "Kada ću u penziju? Lijepo je rekao Andre Agasi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Matt Roberts / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

(MONDO)