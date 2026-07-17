Novak Đoković prvi put progovorio o porazu od Janika Sinera: "Jedno nisam uspio, stvari su se promijenile"

Novak Đoković ispričao zašto je poražen od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković na Vimbldonu 2026. godine nije uspio da stigne do 25. grend slem titule u karijeri, ali to nije ono što ga opterećuje. On ovih dana igra tenis "za svoju dušu", a usput i pobjeđuje daleko mlađe rivale koji mu ništa ne mogu ni u poznoj fazi karijere.

Jedino bi Janik Siner i Karlos Alkaraz - kad je potpuno zdrav - mogli da tvrde kako su bolji od Đokovića, koji je i na Vimbldonu stigao do polufinala. Tamo ga je eliminisao Siner, kojeg je Đoković ove godine pobijedio u polufinalu Australijan opena. Novinare u SAD zanimalo je da li Đoković uopšte razmišlja o svojim godinama, kada je već takva situacija u svjetskom tenisu.

"Razmišljam o tome da igram sjajan tenis, ako ne razmišljam o godinama, onda me ljudi podsjećaju, a ako me oni ne podsjećaju, onda me tijelo podsjeti. Koristim svaku i najmanju šansu da mogu da se takmičim na elitnom nivou sa mladim momcima. Tijelo drugačije reaguje i to je biologija. Napori 20-godišnje karijere nose svoj danak i potrebno mi je vrijeme da se oporavim", rekao je Đoković u studiju CBS-a u Njujorku.

Srpski teniser je objasnio i kako je na njega uticalo maratonsko četvrtfinale koje je igrao protiv Feliksa Ože-Alijasima. Kada je savladao Kanađanina, nije mogao da se spremi za okršaj protiv Janika Sinera, trenutno najboljeg tenisera planete.

"Poslije četvrtfinala od pet sati i 15 minuta nisam mogao da se oporavim za polufinale i nisam bio svjež koliko sam htio da budem. Ne bih da umanjim pobjedu Janika Sinera, niti da mu bilo šta oduzmem. Samo sada stvari stoje drugačije", priznao je Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena.

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(MONDO)