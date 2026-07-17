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Novak Đoković ponovo hvalio Serenu Vilijams

Novak Đoković ponovo hvalio Serenu Vilijams

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Malo je reći da Novak Đoković poštuje američku šampionku Serenu Vilijams.

Novak djokovic odusevio amerikance recima o sereni vilijams Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia/CBS Mornings/X/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković trenutno se nalazi u Njujorku, gdje je održana premijera njegovog dokumentarca "Novak Đoković - zimski vuk". Srpski as je iskoristio priliku da gostuje u emisiji "CBS Jutro", gdje je upitan o velikoj karijeri Serene Vilijams koja se ovog ljeta vratila tenisu na Vimbldonu. Malo je reći da joj se Novak divi.

Serena je odlučila da se ponovo oproba u tenisu nakon duže pauze, ali je poražena u 1. kolu Vimbldona. Ipak, jedan meč nikako ne može pokvariti njen status jedne od najboljih sportistkinja na svijetu. To je poruka i srpskog šampiona.

"Rekao sam nešto što bi rekao svako ko racionalno razmišlja i ko je fan Serene Vilijams, njene veličine i njene karijere i svega onog što ona predstavlja. Hajde da uživamo i slavimo to što je ona postigla, to što radi poslije svega što je postigla, uspjela je da se vrati nakon što je rodila dvoje djece, bila je dugo daleko od profesionalnog tenisa. To je poklon za nas, za sve koji vole tenis, za sve koji vole sport, za sve koji se dive Sereni i njenom naslijeđu", rekao je Novak.

Otkrio je detalje razgovora kada su se sreli u Londonu. "Šta god da se desi, nije bitno da li pobijedi ili izgubi, već je napravila epske stvari. To sam joj i lično rekao na Vimbldonu i to zaista iskreno osjećam u svom srcu. Želim joj da bude srećna i uživa na terenu. U nekom smislu, jasno mi je kako se osjeća dok pokušava da pomera granice u tim godinama, a postigla je sve što je mogla da postigne. Vjerujem da će nam reći šta je to što je motiviše i dalje, da nastavi da se bavi sportom. Samo da je gledamo na terenu je prava privilegija i želim joj sve najbolje", zaključio je Novak.

Nestvarna karijera

Serena Vilijams je titulu jednu od najboljih sportistkinja na svijetu zavrijedila sa osvojena 23 velika trofeja, dok je ukupno na WTA turu osvojila 73 titule. Pet puta je završila godinu kao prva na svijetu, a na čelu ženskog tenisa provela je čak 319 nedjelja.

Ona je jedina teniserka koja je ostvarila "Zlatni slem" tokom karijere i u pojedinačnoj i dubl konkurenciji, kao i jedina koja je istovremeno posjedovala olimpijsko zlato i sve četiri grend slem titule u obje konkurencije.

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00:19
Novakov tim čestitao Sinerovom timu
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

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Tagovi

Serena Vilijams Novak Đoković

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