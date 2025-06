"Novaku Đokoviću rade isto što i Sereni Vilijams"

Luk i Darija Savil vjeruju da će Novak Đoković još dugo da igra tenis i da će biti i dogodine na Rolan Garosu. Ipak, jedan detalj ih je iznenadio.

Novak Đoković izgubio je od Janika Sinera u polufinalu Rolan Garosa i poslije tog meča je imao neku vrstu emotivnog oproštaja. Prije izlaska sa terena spustio je torbe na šljaku, pozdravio se sa publikom i onda je dodirnuo podlogu. Mnogi su shvatili to kao oproštaj od drugog grend slema sezone, a on sam je na konferenciji za medije poslije toga rekao "da je možda ovo bio njegov posljednji Rolan Garos". Darija i Luk Savil imaju drugačije mišljenje.

"Mislim da će da bude tu i sljedeće godine i da će da nastavi da igra", poručio je Luk u podkastu u kom se pojavio zajedno sa svojom suprugom Darijom.

"I ja imam isti osjećaj, da će da bude tamo. Mislim da ovo nije način na koji želi da se oprosti. Smatram da je normalno što ne zna u kakvom će stanju tijelo da mu bude i da nije siguran, ali mislim da još uvijek nije na tom kraju. Teško je znati, kako se dođavola uopšte penzioniše", dodala je Darija, ruska teniserka koja nastupa pod zastavom Australije.

Ona je spomenula da su za nju lijepe oproštaje od tenisa imali Ešli Barti i Flavija Peneta koji su osvojili grend slem trofeje nekoliko nedjelja prije "kačenja reketa o klin".

"Rekla bih da se u njemu 'kuva' dosta stvari. Teško je da ide na svaku konferenciju za medije i da ta tamo pitaju jedno te isto pitanje, koliko će još da igra. To su ljudi radili Sereni Vilijams. Ono što je smiješno jeste što ti kao igrač ne znaš to još uvijek", objašnjava Darija.

"Prvi put sam to vidio kod Novaka"

Luk Savil je otišao u penziju ranije, sa 31 godinom, posljednji meč u karijeri odigrao je na Australijan openu, turniru na kom Novak dominira. Objasnio je da je kod Srbina prvi put primijetio nešto što ga je iznenadilo

"Đoković je oborio skoro sve rekorde koji postoje. Mada, kada sam ga gledao u polufinalu Rolan Garosa protiv Sinera osjetio sam kao da ne vjeruje u sebe. To sam prvi put vidio kod njega, možda griješim, samo je to moj osjećaj. Njegov nivo je i dalje veoma dobar, dolazi do četvrtfinala, polufinala, može i u finale slema, ali da bi osvojio titulu moraće vjerovatno da pobijedi i Sinera i Alkaraza. Najbolja šansa mu je na Vimbldonu, zbog trave, tamo se dokazao", zaključio je Luk Savil.

