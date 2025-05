"Đoković se bori sa istom mukom kao Serena Vilijams": Slavni trener zna kako će Novak prevazići probleme

Novak Đoković ima isti problem koji je imala i Serena Vilijams u periodu kad je poželjela da se povuče iz tenisa, a to je motivacija.

Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Patrik Muratoglu nekoliko godina je sarađivao sa Serenom Vilijams - jednom od najuspješnijih teniserki svih vremena. Zbog toga je teniski trener uporedio Amerikanku i Novaka Đokovića. Tvrdio je Srbin sada prolazi kroz iste probleme kao nekada Serena, zaključujući da se ne radi o tenisu već o motivaciji.

"Smiješno je jer kada smo započeli saradnju izgubila je u prvom kolu Rolan Garosa (2012), ali takođe dvije godine nije osvojila grend slem, što je mnogo za Serenu", započeo je Francuz u emidiji "Drugi servis" na Tenis kanalu. "Tad mi je rekla: 'Samo želim da osvojim još jednu titulu i potencijalno završim karijeru', jer nije igrala sjajno dvije godine - preciznije nije bila sjajna po svijim standardima."

Objasnio je Muratoglu kako je Serena promijenila mišljenje: "To je bila kratkoročna stvar u to vrijeme, ali pošto je osvojila Vimbldon, a odmah zatim dvije zlatne medalje - u singlu i dublu na Olimpijskim igrama - a zatim ponovo US open, a onda i WTA prvenstvo na kraju sezone, potpuno je zaboravila na potencijalno penzionisanje."

"Mnogo se radilo o motivaciji. Nakon što je osvojila još nekoliko (grend slemova), razgovarali smo o rezultatima Kris Evert i Martine Navratilove, a cilj je bio da se pobijedi i pomjeraju granice i naravno stigne do Štefi Graf."

"Mjesec dana prije US opena, kad se izjednačila sa Štefi, rekla mi je: 'U redu, šta je sljedeće? Jer kada to uradim, šta ću poslije toga?' Uvijek je nešto jurila, što je bilo veoma važno. Uvijek je imala nešto na umu, veliki cilj koji ju je motivisao, jer je teško zamisliti kako je osvojiti toliko grend slemova, ali pretpostavljam da je motivacija u nekom trenutku jaka."

Da li Novak Đoković ima problem sa motivacijom?

Zbog načina na koji igra Novak Đoković, a podsjetimo izgubio je četiri prva meča na posljednjih pet turnira, Francuz riješio da uporedi Srbina i Amerikanku. Vjeruje da Đoković sada živi iste probleme kao Serena nekada. "To sada vidimo sa Novakom - to je njegova velika borba. Kod ovog momka, nije stvar u njegovom tenisu, već u njegovoj motivaciji - to je veoma očigledno kada igra mečeve, a vjerovatno i kada trenira", bio je jasan Muradoglu.

Izvor: Rob Prange / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Koji mu je cilj sada kada je otkrio da može da osvoji više titula nego njegova dva velika rivala, Rodžer (Federer) i Rafael (Nadal)", zapitao se trenutni trener Naomi Osake.

Šta je Novak Đoković rekao o svojoj budućnosti?

Novak Đoković je poslije osvajanja Olimpijskih igara u Parizu ostvario apsolutno sve, pa su se još tada mnogi zapitali da li će ostati u tenisu. Ipak, Srbin ističe da se dobro osjeća i da je spreman da nastavi borbu u ovom sportu, međutim, čini se da ne ide sve po njegovom planu.

Ipak, Novak Đoković u saradnji sa svojim trenerom Endijem Marejem ima jasan cilj - želi da igra vrhunski tenis na grend slemu. "Prioritet je očigledno pokušaj da nivo tenisa koji trenutno možda nije tamo gdje želim, da bude podignut na viši nivo, kako bih mogao da postignem vrhunac na Rolan Garosu. Zaista želim da igram najbolji tenis u Francuskoj i na Vimlbdonu", rekao je Đoković za "Skaj Sport" u Madridu.