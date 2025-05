"Đokovićev problem je to što je Srbin": Francuskinja podigla glas, neće da sluša ovakve gluposti više

Marion Bartoli je javno rekla ono što mnogi misle, a to je da je problem Novaka Đokovića to što je iz Srbije. Obrazložila je i kako sve to utiče na mišljenje javnosti o njemu.

Izvor: Youtube/ Tennis TV/Eurosport/Screenshot

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i tu ne postoji nikakva dilema. Osvojio je sve što može da se osvoji u "bijelom sportu", a kao "šlag na torti" bilo je osvajanje zlata na Olimpijskim igrama u Parizu. Time je i definitivno sebe zacementirao na vrhu. Nešto što nikome nije pošlo za rukom u tenisu.

Da li je Novak i jedan od najboljih sportista svih vremena, gledajući sve sportove. Da li je najbolji? Može o tome da se diskutuje i da se svi uspjesi stave na papir. Ali, zašto se o tome ne priča više, posebno u Americi? Svoj stav o svemu tome iznijela je Marion Bartoli koja je kratko i jasno objasnila sve - problem je u tome što je Srbin.

Izvor: Eurosport/Screenshot

To je ispričala u jednom od ranijih intervjua. "Naravno da nije samo to što je Srbin. Međutim, svi dobro znamo da bi drugačije bilo da je Novak Amerikanac, imao bi statuu u svakom gradu. Činjenica da je iz Srbije znači da se ne piše toliko o njemu. Dolazi iz male države iz Istočne Evrope, ima bolnu prošlost, sve to utiče na popularnost jedne zemlje", poručila je Bartoli u izjavi za "Radio Monte Karlo" tada.

Bivša francuska teniserka obožava Đokovića, često ga hvali i priča u pozitivnom svjetlu o njemu. Upravo je ona bila među prvima koja je otkrila da će da igra na Vimbldonu prošle godine, poslije operacije koju je imao na Rolan Garosu.

Šta je Novak rekao o tome?

Razlog za ovakvu izjavu Marion Bartoli bila je izjava koju je Novak dao prije toga. Tada su ga na jednoj od konferencija pitali baš to - da li sebe smatra jednim od najboljih sportista svih vremena. Kao što to stalno radi, ni tada nije htio da sebi priča u superlativima.

"Ostaviću to na vama, da li zaslužujem da se nađem u takvoj diskusiji? Ali, jedna stvar je činjenica. Da nisam iz Srbije vjerovatno bi me veličali na sportskom nivou mnogo godina ranije, posebno na Zapadu."