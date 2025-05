Džon Izner otkrio za koji turnir se Novak priprema: "Teško će osvojiti Rolan Garos, nešto drugo je njegov cilj"

Džon Izner istakao je da se Novak Đoković priprema za Vimbldon, s obzirom na to da njegova forma nije najsjajnija za naredni grend slem - Rolan Garos.

Nije tajna da Novak Đoković nije u sjajnoj formi. Ispao je u prvom meču na turniru u Madridu, a onda je i otkazao učešće u Rimu. Olimpijski šampion je, takođe, otkrio da je njegov cilj priprema za grend slem turnire, a o ambicijama Srbina govori je i nekadašnji teniser Džon Izner. Amerikanac je istakao da je Vimbldon glavni prioritet Novaka Đokovića.

Novak je na posljednjih pet turnira četiri puta izgubio u prvom meču, a jedini put kad se to nije desilo - stigao je do finala u Majamiju. Po dolasku u Madrid Novak je naglasio da je njegov plan pronalaženje forme za grend slem. Sljedeći veliki turnir je Rolan Garos (25. maj - 8. jun), ali bivši rival Srbina vjeruje da je Vimbldon jedini turnir do kojeg je Novaku stalo.

"Zaista mi je teško reći, ali mislim da ga u ovom trenutku jedino interesuje Vimbldon", rekao je Izner u podkastu "Nothing Major". "Veoma mu je teško da osvoji Rolan Garos i možda sada to razumije. Imao je tri od pet mečeva tokom dvije nedjelje na šljaci, sa svim sjajnim igračima, sa povratkom Sinera – veoma je malo vjerovatno. To nije njegova najbolja podloga i trenutno igra loše na njoj."

Potom je Izner podsjetio i na izliv bijesa Đokovića dok se pripremao za prvi meč u Madridu: "Bio je veoma frustriran na terenu dok je trenirao u Madridu. To smo svi imali, ali je prilično nevjerovatno vidjeti to od momka koji je završio teniski set."

Koji je cilj Novaka Đokovića?

Olimpijski šampion iz Pariza bio je blizu osvajanja 100. titule u karijeri. Međutim, moraćemo još da sačekamo taj spektakularni trenutak. Ipak, jasno je da Srbin i dalje želi da se takmiči, a to primjećuje i njegov bivši rival.

"On i dalje želi više i to je za divljenje. I dalje se frustrira na terenu za trening i želi da nastavi da se poboljšava i da pokušava da se takmiči za ove velike turnire poput onog u Madridu. To se očigledno nije dogodilo ove nedjelje, a nije se dogodilo ni u Monte Karlu. Igraće na Rolan Garosu i spremaće se za Vimbldon", bio je jasan Izner.

"Mislim da ako mu date još jedan dan, on će zaboraviti ovaj poraz, a svi znamo da su mu ciljevi do kraja karijere da pokuša da osvoji još jedan grend slem, što bi bilo smiješno da uradi sa 37 ili 38 godina."

Da li Novak može da osvoji grend slem?

Na velikim turnirima Novak se trudi da igra svoj najbolji tenis. Od posljednjih pet na čak četiri turnira je stigao makar do četvrtfinala i ako se tome pridoda njegova izjava da želi da igra najboji tenis na najvećim turnirima, onda ga svakako nikada ne smijemo otpisati.

