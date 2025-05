Najemotivnija ispovijest Novaka Đokovića: Zbog jedne Stefanove rečenice ne misli na penziju

Novak Đoković je najbolji svih vremena, a to je postigao jer su mu Stefan i Tara produžili karijeru.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković dao je opširan intervju u kojem je govorio o stvarima koje nemaju direktne veze sa sportom, ali su iuzuetno povezane sa svim aspektima njegovog života. Pričao je otvoreno - kao nikada ranije - o trenucima kada mora da pronađe motivaciju, o porodici koja mu je dala novu dimenziju u tom smislu i o uvjerenjima od kojih nije želio da odustane.

Još jednom smo čuli da Novak Đoković ne želi da završi karijeru. Nije mu dovoljno, iako je rekorder po broju grend slem titula i nedjelja na prvom mjestu ATP liste, iako je svima jasno da je on najuspješniji u istoriji tenisa. Da bi i dalje bio dobar, svako jutro mora da pronađe snagu za trening ili meč - u tome su mu mnogo pomogli sin Stefan i ćerka Tara, koji su mu produžili karijeru.

"Očigledno mi je danas izazov da postignem rezultate koje sam imao kada sam bio najbolji. To ne znači da to više nikada to neću moći. Ali ta veličina menja svoj oblik, a to je zato što si druga osoba na godišnjem nivou, na mjesečnom, nedjeljnom nivou. Tenis je sport u kome je potrebno negovati taj mentalitet, nikad nije dovoljno. Jer jednom kad bude dovoljno, onda je zaista dovoljno i moraš da ostaviš reket po strani. A ja i dalje... Još uvijek ne osjećam da mi je to dovoljno", rekao je Novak Đoković u velikom intervju za "Biznis Traveler".

Srpski teniser je govorio šta je za njega životni moto u ovoj fazi karijere, ali se dotakao i brojnih prilika koje je svjesno propustio. Zna se da Novak Đoković ima formirano mišljenje na brojne teme i da je zbog toga često na udaru kritika, ali da od svojih uverenja neće odustati.

"Volim citat koji sam čuo pre nekoliko godina: Najveći protivnik je uvijek osoba koja si bio juče. 'Pokušaj da budeš bolja verzija sebe' je za mene neka vrsta životnog motoa. Budi otvoren i radoznao, okruži se pravim ljudima i ne uzimaj ništa zdravo za gotovo", ispričao je najbolji teniser svih vremena.

Po sopstvenom priznanju, Novak je prethodnih godina odbio neke poslovne ponude jer se nisu zasnivale na vrijednostima koje gaji. "Ja sam lično odbio da se uključim u mnogo različitih poslova i predstavljam različite proizvode u posljednje dvije decenije, uglavnom zato što ne mogu da predstavljam nešto u šta ne vjerujem, što nije u skladu sa mnom i mojim vrijednostima. Dobrobit i blagostanje su moja najveća strast, pored tenisa i sporta i obrazovanja", ispričao je Novak Đoković.

Šta je Novak Đoković rekao o porodici?

Slavni sportista posebno je emotivno govorio o svojoj deci. "Zaista želim da budem tu za svoju djecu i želim da nadoknadim vrijeme koje sam bio odsutan. Tako je lijepo potpuno uroniti u aktivnosti sa njima i biti prisutan. To mi samo ispunjava srce radošću", rekao je Đoković.

Sin Stefan bio je veoma važan za motivaciju i inspiraciju najboljeg srpskog sportista. Slavni sportisti često ističu ulogu svoje djece - primjera radi, Lebron smatra da mu je igranje sa Bronijem najveći uspeh u karijeri - pa nije ni čudo što Novak vjeruje da mu je Stefan dao novu snagu da bilježi uspjehe.

"Kada sam prvi put postao roditelj, imao sam veoma snažan osećaj da će jednog dana moja djeca, gledati kako igram, posebno na Vimbldonu. I da budu dovoljno stari da shvate šta se dešava i šta njihov otac radi. Bio sam više nego blagosloven što sam to doživio i proživio više puta. I kažem da je moj sin ushićen svaki put kada odemo na turnir i on jednostavno voli da bude tamo. Dakle, stalno se radi o pronalaženju novih načina da se inspirišete", ispričao je slavni sportista.