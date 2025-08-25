Novak je siguran da mu Serena neće reći "Ne": Dobro zna šta nikad ne odbija, zato nije mogao da odoli

Novak Đoković pozvao Serenu Viljiams da se vrati tenisu u 43. godini i siguran je da ga neće odbiti. Objasnio je i zašto.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković uputio je javni poziv Sereni Vilijams da se vrati profesionalnom tenisu.

"Još se nije zvanično povukla, pa je pozivam i izazivam. Ona je tako veliki takmičar i kada je neko izazove, nikad ne odbija", kazao je Đoković na konferenciji za novinare poslije pobede protiv Amerikanca Lernera Tijena.

Novak je govorio o slavnoj Amerikanki, najdominantnijoj teniserki u istoriji, dirnut emocijama zbog njenog velikog gesta. Serena je lično uvela Ruskinju Mariju Šarapovu u tenisku kuću slavnih, bez obzira na to što joj je velika rivalka.

"Bio je to divan momenat", kazao je Đoković.

Serena godinama ne igra, uživa u životu

Za razliku od svoje dvije godine starije sestre Serena Vilijams (43) nije se vraćala nako povlačenja od tenisa u septembru 2022. godine. Za sobom je ostavila istorijski uspješnu karijeru, tokom koje je osvojila čak 23 grend slem titule.

Nakon povlačenja, Serena se posvetila porodici, svojoj ćerki Aleksis Olimpiji (7) i braku sa Aleksisom Ohanijanom (42), suosnivačen popularne društvene mreže Redit. Ostala je bliska sportu, ali izdaleka, jer je prošlog ljeta na Olimpijskim igrama aktivno navijala za svoje zemljake u raznim disciplinama.

Sa druge strane, redovna je i na događajima za "selebritije", poput dodjele nagrada prestižnih magazina, Gremija i slično.

Venus Vilijams najstarija na US openu ikad

Za razliku od nje, Venus Vilijams (45) se vratila profesionalnom tenisu i na US openu je očekuje meč 1. kola protiv 11. nosioca Karoline Muhove. Kada bude započela taj meč, Venus će postati najstarija učesnica Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Država još od 1981. godine i nastupa Rene Ričards sa 46 godina.

Da li će Serena Vilijams sljedeće sezone krenuti njenim putem? Sudeći prema samouvjerenosti Novaka Đokovića, djeluje da bi to zaista moglo da bude realna opcija.