Poznati golfer prešao 1.222 kilometara samo da vidi Novaka!

Poznati golfer Rori Mekilroj veoma je želio da vidi Novaka Đokovića na US openu i zbog toga je prešao 1.222 kilometara.

Rori Mekilroj, poznati golfer, pokazao je koliko obožava tenis i Novaka Đokovića i tako je prešao 1.222 kilometara i iz Džordžije stigao u Njujork kako bi uživao u igri Srbina. Olimpijski šampion iz Pariza uspio je lako da pobijedi Amerikanca Lernera Tijena.

Nešto manje od tri sata od kad je završio meč, Mekilroj se našao na US openu i na stadionu "Artur Eš" pratio Novaka Đokovića. Nakon što je završio na razočaravajućem 23. mjestu TOUR šampionata, odlučio je da se opusti i uživa u prvom singlu najboljeg tenisera svijeta na velikom turniru u Njujorku.

Less than three hours removed from final putt drop at East Lake in Atlanta, Rory McIlroy is in NYC at the U.S. Open watching Novak Djokovic.



Private jet life.pic.twitter.com/aBlSOwF4oB — Paul Hodowanic (@PaulHodowanic)August 25, 2025

Petostruki osvajač velikih turnira našao se u društvu dvojice prijatelja, a poslije meča imao je priliku da se sretne, upravo sa Srbinom i tom prilikom su porazgovarali.

Novak je vrlo dobro startovao na US openu, osim drugog seta u kojem se mučio u prvom i trećem je bio vrlo ubjedljiv i zbog toga se lako plasirao u drugo kolo turnira. Međutim, srpski predstavnik istakao je poslije pobjede da se dugo mučio kako bi se oporavio od dugih razmena, što je vjerovatno i posljedica toga da nije bio na terenu od Vimbldona.

"Sreća je što imam dva dana odmora. Nisam povrijeđen, ali samo sam se dosta mučio da ostanem u dugim razmjenama i da se oporavim poslije poena. To je što je. Bilo je dosta tenzija na terenu, igrao sam sa mladim Amerikancem noćna sesija, nisam igrao šest sedmica zvanični meč. Morao sam da igram najbolje što mogu. Mislim da to jesam u prvom i trećem setu, drugi je bio preživljavanje, ali uspeo sam da u ključnim momentima odigram udarac više od njega. Mislim da je bilo i dobro da sam to doživio, da sam tako probio led", rekao je Novak.

Novak je dodao: "Nisam uopšte pričao o žuljevima kada sam pričao o mučenju na terenu. Više je to bio fizički problem. Žulj mi je smetao, ali nije bio to veći problem, ne brinem se o žuljevima, više o tome koliko sam se oporavljao poslije poena", naglasio je Novak.

Ko je Rori Mekilroj?

Mekilroj je golfer iz Sjeverne Irske i nekada je bio prvi igrač svijeta, a na čelu najboljih igrača bio je 100 sedmica. Čak pet puta je osvajao velike turnire, a šesti je čovjek koji je postigao moderni grend slem u karijeri i ujedno prvi Evropljanin koji je to učinio. Golfon je počeo da se bavi kao amater, a onda stigao do prvog mjesta na amaterskoj rang listi, kada je imao svega 17 godina. Iste godine (2007) postao je profesionalac.

Već 2009. uspio je da ostvari prvu pobjedu na evropskoj turneji, a onda 2010. i na PGA turneji. U narednim godinama neprestano je pomjerao granice i sada važi za legendu ovog sporta.