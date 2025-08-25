Novak otvorio dušu na US Openu: "Ne pričam vam o tome, mučim se"

Novak Đoković je imao velikih problema sa žuljevima na meču sa Lernerom Tijenom, ali to nije najveća muka koju je imao na startu US Opena.

Izvor: Youtube/US open Championship

Novak Đoković je prošao prvo kolo US Opena tako što je u tri seta savladao Lernera Tijena, a nakon meča govorio je o problemu sa povredom koji je imao. Sada su ga mučili žuljevi koji su i ranije u karijeri znali da mu budu veliki problem.

Poslije meča je istakao da je dobro igrao na početku, a da je onda pao u svojoj igri. Pričao je i o žuljevima na svojoj konferenciji za medije nakon meča u kome je počeo da "juri" 25. grend slem trofej.

"Počeo sam sjajno, samo dvadesetak minuta za prvi set, a onda su igrani neki dugi gemovi na početku drugog seta i krenuo sam da se osjećam dosta čudno u drugom setu. Imali smo duge razmjene, ali sam i pravio dosta neiznuđenih grešaka i vratio ga u meč. Drago mi je da sam se resetovao poslije drugog seta i u trećem sam bio okej. Ima pozitivnih stvari, ali i stvari koje se nadam se neće desiti opet, prije svega to kako sam se fizički osjećao u drugom setu. To mi otežava stvari na terenu", rekao je on.

"Nisam povrijeđen, nije to"

Sada će uslijediti dva dana odmora za srpskog tenisera što je on istakao kao jako dobar razvoj događaja. Istakao je da nije povrijeđen uprkos problemima koje je imao, ali da mu nije bilo lako na terenu.

"Sreća je što imam dva dana odmora. Nisam povrijeđen, ali samo sam se dosta mučio da ostanem u dugim razmjenama i da se oporavim posle poena. To je što je. Bilo je dosta tenzija na terenu, igrao sam sa mladim Amerikancem noćna sesija, nisam igrao šest sedmica zvanični meč. Morao sam da igram najbolje što mogu. Mislim da to jesam u prvom i trećem setu, drugi je bio preživljavanje, ali uspio sam da u ključnim momentima odigram udarac više od njega. Mislim da je bilo i dobro da sam to doživio, da sam tako probio led", rekao je Novak.

Ponovio je novinarima da ga ne muče žuljevi, već ga brine to što se fizički nije osjećao najbolje na terenu kada je bilo gusto.

"Nisam uopšte pričao o žuljevima kada sam pričao o mučenju na terenu. Više je to bio fizički problem. Žulj mi je smetao, ali nije bio to veći problem, ne brinem se o žuljevima, više o tome koliko sam se oporavljao poslije poena", naglasio je Novak.