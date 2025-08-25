Novak Đoković se vratio na teren jači od bola: Prvi Amerikanac precrtan na US Openu

Najbolji teniser u istoriji eliminisao 19-godišnjeg Lernera Tijena u prvom kolu US Opena.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Novak Đoković se vratio takmičarskom tenisu poslije mjesec i po odmora i u 1. kolu US Opena pobijedio američkog tinejdžera Lernera Tijena u tri seta, 6:1, 7:6(3), 6:2. Dok je prvi i treći set odlučio ekspresno i bez velikih problema, drugi je bio pravi maratonski i trajao je skoro sat i po. Razlog tome bili su zdravstveni problemi koje je Đoković locirao tokom velikog mučenja, a koje je odlučio ljekar US Opena na medicinskom tajm-autu u pauzi između drugog i trećeg seta.

Kada je ponovo stao na noge, Novak je potpuno mirno priveo meč kraju, ne dopustivši trenutno 48. teniseru svega da ga ugrozi. Ne još jednom, poslije iscrpljujućeg drugog seta, u kojem je Amerikanac iz Kalifornije u trenucima velikih Đokovićevih problema imao set-loptu pri vođstvu 5:4 i pri servisu srpskog tenisera.

Međutim, četvorostruki šampion US Opena znao je kako da se izbori protiv rivala punog samopouzdanja i uprkos tome što se teško kretao ostao je u drugom setu. Uslijedio je konfuzan taj-brejk, u kojem je Srbin ispustio tri svoja servisa, a Amerikanac čak pet. Nakon te sekvence, a sa vođstvom 2:0 u setovima, Novak je u poslednjem setu za 36 minuta uradio šta je bilo potrebno da zakaže meč 2. kola protiv još jednog domaćeg tenisera, kvalifikanta Zakarija Svajde.