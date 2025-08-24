"Najveći ikada, razbij ih": Vilander rekao Đokoviću ono što nismo mogli da zamislimo

Novak Đoković je u razgovoru sa Matsom Vilanderom otkrio da bi volio da prekine dominaciju Janika Sinera i Karlosa Alkaraza

Novak Đoković priprema se za pohod na 25. grend slem titulu, imaće priliku na US openu, ali prije nego što borba u singlu započne, bivši prvi reket svijeta ima razne druge obaveze. Jedna od njih bila je i gostovanje u emisiji TNT sporta u kojoj je Srbina ugostio bivši teniser, a sada voditelj i analitičar Mats Vilander.

Poznat je Šveđanin po tome da nije ljubitelj Novaka Đokovića, komentari na račun Srbina uglavnom su unižavali vrijednost čovjeka koji je olimpijski šampion i osvajač čak 24 grend slema. Međutim, Vilander je bio ovog puta iznenadio čitavu javnost, rečenica koju smo nebrojano puta čuli od mnogih novinara sada je bila izrečena iz Matsovih usta: "Sa velikim zadovoljstvom dočekujem Novaka Đokovića, najboljeg svih vremena", započeo je Vilander.

I vjerovatno se niko ne bi iznenadio je da u ovom tonu bilo koji drugi voditelj započeo razgovor, ali osoba koja neprestano hvali Novakove rivale - jednostavno je bilo nemoguće ne primijetiti ovu najavu...

Šta je Novak rekao o pripremama za US open?

Novak je potom nastavio razgovor o impresijama poslije nekoliko dana u Njujorku, mogli smo vidjeti da ogroman broj navijača želi da priđe Srbinu, ali olimpijski šampion riješio je da se fokusira na turnir. Zbog toga je istakao da mu miks dubl pomaže da pronađe bolju formu: "Nisam učestvovao na turnirima od Vimbldona, pa sam htio da odigram bar jedan meč na centralnom terenu, a posebno jer u mješovitom dublu ne igramo mnogo mečeva", započeo je Novak.

"Olga i ja smo prijatelji dugi niz godina. Ona je dio mog teniskog centra. To je drugačiji koncept, koji nam je omogućio da igramo u nedjelji u kojoj bismo inače trenirali. Stadion je bio pun, a to je bilo zaista lijepo vidjeti", istakao je Novak.

Ipak, Vilander nije mogao da ne spomene i Novakove najveće rivale. Poslije 11 vezanih titula dvojice koja su dominirala prije najboljeg svih vremena (Rodžera Federera i Rafaela Nadala), stigao je Novak i prekinuo seriju! Upitao je Vilander da li bi olimpijski šampion i ovog puta mogao da prekine niz, sada nekih novih rivala - Janika Sinera i Karlosa Alkaraza koji su nanizali sedam grend slemova.

"Grend slemovi ostaju najveća motivacija kad su u pitanju pobjede. Naravno, volio bih da doživim da osvojim još jedan grend slem, zato sam ovdje. Igrao sam tri polufinala na tri prethodna velika turnira, mislim da sam igrao zaista najbolji tenis na tim turnirima ove godine. Ostaje žal što nisam mogao da napravim i korak dalje, barem na jednom od njih, da se borim za titulu. Nadam se da ću to uspjeti ovdje", rekao je Novak.

"Ipak, Siner i Alkaraz su dvojica najboljih igrača na svijetu - finale Rolan Garosa bilo je jedno od najboljih mečeva ikada, finale Vimbldona je takođe bilo nevjerovatno. Oni nastavljaju da se bore jedan protiv drugog i navijači to žele da gledaju, ljudi su uzbuđeni zbog njihovog rivalstva. Naročito kad su u pitanju ti individualni sportovi, oni donose energiju, mnogo vatre na terenu, sjajni su za naš sport", bio je jasan Srbin.

Ponovo je na kraju razgovora Vilander iznenadio i dodao: "Voljeli bismo da vidimo kako prekidaš rivalstvo ovdje na US openu", završio je Vilander.

Šta je Vilander pričao o Novaku?

Mats Vilander nosi titulu čovjeka koji ne obožava Novaka Đokovića. To se mnogo puta moglo zaključiti iz njegovih izjava, a jedna od njih ostavila je poseban utisak. "Za razliku od Federera i Nadala, čiji je jedinstven stil igre bio nedodirljiv za protivnike, protiv Đokovića nije tako teško igrati kad nije na sto odsto mogućnosti", napisao je Vilander u kolumni za francuski list "L'Ekip".

Procijenio je Vilander Novakovu igru: "Njegove lopte su tako tehnički čiste, nisu nikakav problem za protivnike. U ovom trenutku svi vjeruju da mogu protiv njega. Nije Novak postao prosječan igrač, ali nije više ni drugačiji u odnosu na ostale tenisere na ATP turu."