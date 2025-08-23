Novak Đoković vidi ono što svi vide, da svjetskom tenisu nedostaje još neko da ugrozi rivalitet Sinera i Alkaraza. Uporedio je sebe sa tim "trećim čovjekom"

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Novak Đoković ušao je u završnu fazu svoje karijere, ne planira još da odustane, dokle god vidi da ima šansu da podigne pehar na nekom grend slemu. Pokušaće to da uradi po 25. put i to na US openu. Već zna žrijeb i ko mu stoji na putu ka ispisivanju novih stranica istorije. Ne plaši se Srbin da kaže ono što misli, bez obzira koliko to nekome možda ne odgovara.

Janik Siner i Karlos Alkaraz pune medijski prostor, sa razlogom, oni su glavni favoriti i to je činjenica. Međutim, ono što brine i Novaka i sve ljubitelje tenisa jeste što nema ko da ih ugrozi. Nema tog trećeg igrača koji može da učini sve ovo zanimljivijim.

Vidi opis "Nedostaje jedan čovjek": Đoković im u lice sasuo najveću istinu, može li iko da riješi ovaj problem? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Thibaud MORITZ / AFP/ Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"U globalu i sportu takva rivalstva su nešto što uzbuđuje ljude. Bilo da se radi o individualnom sportu kao što je naš ili o Formuli 1, golfu, ljudi vole da gledaju rivalstva. Mislim da je njihovo rivalstvo najbolje u ovom momentu i djeluje da će tako biti neko vrijeme", rekao je Đoković na konferenciji na US openu.

Čega se svi plaše? Dosade

Mečevi Alkaraza i Sinera čine trenutno situaciju zanimljivom i uzbudljivom i ljudi uživaju da gledaju njihove mečeve iz nedjelje u nedjelju, ali i tome ima kraj. Prosto i jednostavno u jednom momentu će i to ljudima da dosadi. Neophodno je da se pojavi neko ko može da ih ugrozi, kao kada se pojavio Đoković u momentima kada su dominirali Rodžer Federer i Rafael Nadal, a onda su tu bili i Endi Marej, Sten Vavrinka, Huan Martin del Potro, Tomaš Berdih, David Ferer i mnogi drugi, svi oni mogli su bar da namuče one najbolje. Trenutno nema te osobe.

"Imamo dosta mladih igrača koji mogu da se uključe. Holger Rune je tu, ima oscilacije, kao i Žoao Fonseka. Ima tu igrača koji mogu da zauzmu tu 'Đoković mjesto', to mjesto trećeg igrača. Imam empatiju prema tom trećem igraču, jer sam bio u tim patikama sa Rodžerom i Rafom. Želim da vidim tog trećeg kako se pojavljuje", zaključio je Đoković.

Ko je taj treći? Jakub Menšik, Ben Šelton, Žoao Fonseka, Holger Rune, Lorenco Museti, neko od onih malo starijih poput Saše Zvereva? Ko god da je, moraće što prije da podigne nivo igre i da zaprijeti najboljima. U suprotnom brzo će stvari postati dosadne...