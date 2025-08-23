logo
"Ljudi, nije stvar u tome": Novak Đoković odgovorio na sulude optužbe

Autor Dragan Šutvić
0

Srpski teniser u borbi sa vjetrenjačama.

Novak Đoković o nagradama za tenisere Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pokrenuo je mnoga pitanja na konferenciji za medije pred početak US Opena. Jedna od tema bio je i nagradni fond koji će ove godine biti istorijski u Njujorku. Ipak, to ne bi trebalo da zavara igrače, pošto je i dalje preraspodjela novca na ATP turu i dalje neravnomjerna, na šta je Đoković više puta ukazivao zajedno sa svojom PTPA organizacijom.

U prosjeku, grend slem turniri navodno raspodjeljuju približno 15% svojih ukupnih prihoda igračima učesnicima, što je malo u odnosu na ostale sportove. Čelnici US Opena su donijeli odluku o rekordnom nagradnom fondu, a pobjednicima u muškoj i ženskoj konkurenciji ići će nevjerovatnih pet miliona dolara.

"Vidite, to je korak u pravom smjeru.. Očigledno je uvijek lijepo i pozitivno vidjeti da su grend slem turniri spremni da poboljšaju novčane nagrade za igrače u cjelini. Bilo da je to idealna situacija za nas, mislim da generalno ne mislim tako. Mislim da u tom smislu još uvijek ima mnogo prostora za poboljšanje", rekao je Novak.

Đoković se potom obratio kritičarima koji su ga optužili da samo želi više novca za sebe i kako njegova namjera nije nimalo altruistična.

"Vidim da su ljudi u prošlosti, kada sam govorio o ovoj temi, voljeli da kažu: 'Pa, pogledajte ga, želi više novca za sebe'. Nije stvar u tome. Govorim samo o ukupnom stanju. Ne živi mnogo tenisera od ovog sporta širom svijeta. To nije nešto o čemu se dovoljno pričalo. Takođe je važno shvatiti da živimo u veoma komercijalnom svijetu. Zabavni i sportski biznis su veoma veliki. A što se tiče grend slem turnira, oni takođe odlično prolaze. Tako je Otvoreno prvenstvo SAD povećalo nagradni fond. I drugi slem turniri to rade. Ali oni takođe imaju veće prihode nego prethodne godine. Onda je tu i dio o inflaciji, što je potpuno druga tema, ali je važno uzeti u obzir kada se govori o ovim stvarima. Sve u svemu, to je definitivno pozitivan korak", rekao je Srbin.

Imao je poruku za kolege i ATP

Raspored je sve nemilosrdniji, mastersi traju po dvije nedjelje umjesto nedjelju dana i nema izgleda da će se bilo šta promijeniti u bliskoj budućnosti. Đoković je upravo zbog ovog problema propustio Toronto i Sinsinati. Mnogi teniseri su se bunili, ali konkretnih koraka nije bilo.

"Ugovori su čvrsti, na 30 godina, ne vidim način da se vrati na staro od jedne nedjelje. Jedino ako se mastersi ujedine i ATP podrži, u šta sumnjam. Ne znam kako razmišljaju, ali većina vrhunskih igrača ne voli masterse od dvije nedjelje. Podržavam igrače, ali kada je trebalo da budu aktivni, kada su se odvijali pregovori, oni nisu dovoljno učestvovali dovoljno. To je priča koja se ponavlja, kažu šta misle, ali kada treba da ulože vrijeme i energiju u sastanke i razgovore… Znam da jeste naporno, ali neophodno je, jer radiš nešto i za sebe i za buduće generacije, doprinosiš boljitku. Ne znam, vidjećemo šta će se desiti, ali sumnjam da će se išta dogoditi u doglednoj budućnosti", rekao je Đoković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

