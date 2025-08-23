Sabalenku ponovo pitali o Novaku Đokoviću: On kod nje voli što je "tigrica", ona ističe jednu stvar

Bjeloruskinja Arina Sabalenka govorila je o teniskom GOAT-u.

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka ne krije da je impresionirana najboljim teniserom u istoriji Novakom Đokovićem. Njih dvoje se sjajno zabavljaju kada god da se sretnu, često sparinguju i treniraju zajedno, a čak im se i porodice jako dobro poznaju. Bjeloruskinja je u susret US Openu još jednom upitana šta misli o Novaku i nije joj bilo teško da ponovi pohvale koje konstantno niže na njegov račun.

"Taj momak je najbolji. On je tako zabavan, igrali smo toliko zanimljivih egzibicionih mečeva zajedno i poznajemo jedno drugo jako dobro. Takođe, on je najotvorenija osoba koju poznajem. Kada god imate neko pitanje ili kad god želite da zatražite savjet od GOAT-a, uvek je raspoložen za razgovor, on je nevjerovatan", rekla je Sabalenka.

Šta je Đoković rekao o Sabalenki?

Tokom Vimbldona su bili u centru pažnje, a i za US Open se spremaju zajedno.

"Imamo dobar odnos, znam da ima sjajan tim oko sebe, sjajnu podršku, tako da nije iznenađenje što igra tako dobro. Sviđa mi se njen karakter, kako se ponaša i van terena, šta je zanima, uvijek ispliva njen karakter, dok je na terenu opet moćna i snažna. Malo smo pričali poslije treninga, pitala me par stvari, naravno da sam uvijek srećan da to podijelim sa drugima kao što inače radim i sa kolegama", rekao je Đoković.

Novakova ćerka Tara obožava Arinu, što je jednom prilikom otkrio.

"Sabalenka joj je omiljena, samo je Sabalenka interesuje, samo pita da li može da ide kod Sabalenke kući, jer ona ima asai osvježenje. Pre neki dan smo bili, pa nam je spremala to i Tara sad samo o tome razmišlja, ne interesuje je ovako tenis, samo taj asai ako može da jede", sa osmijehom je ispričao Nole.

