"Ulazim u svlačionicu, a tu je Đoković": Amerikanca pitali za sjećanje na US open, ovaj momenat neće zaboraviti

Autor Dragan Šutvić
0

Američki teniser Itan Kvin sjetio se trenutka kad je ušao u svlačionicu na US openu i tamo zatekao Novaka Đokovića.

Itan Kvin o Novaku Đokoviću Izvor: Dylan Buell / Getty images / Profimedia

Američki teniser Itan Kvin pred početak US opena prisjetio se najljepšeg momenta tog takmičenja, a bio je to ujedno i prvi trenutak koji pamti sa domaćeg turnira. Naravno, taj trenutak vezan je za Novaka Đokovića, pošto je otkrio kako je imao priliku da u svlačionici visi legendarnog tenisera.

Novak Đoković priprema se za US open, a mnogi priželjkuju i da vidimo istorijski uspjeh Srbina. Olimpijski šampion iz Pariza ide u pohod na 25. grend slem titulu, pa bi samim tim bio igrač sa najviše osvojenih velikih takmičenja, a ujedno i najstariji osvajač jednog ovakvog turnira. A dok čekamo Novakov izlazak na teren, američki teniser podijelio je iskustvo susreta sa Novakom.

"Bio sam u procesu kvalifikacije. Sjećam se samo da sam ušao u svlačionicu i vidio Novaka Đokovića kako se sprema. Naravno, on nije igrao kvalifikacije, ali je bio rano tu kako bi se spremio za turnir. Samo ući i vidjeti te momke tamo je neverovatno. Prošle nedjelje sam igrao u Mičigenu, a sad sam u Njujorku. Bio je to nadrealni trenutak ući i vidjeti toliko velikih imena", otkrio je Amerikanac u razgovoru za ATP.

Kvin ima 21 godinu, ali pred njim je blistava karijera. Nedavno je savladao Miomira Kecmanovića u Sinsinatiju, a sada se priprema za US open. Pokušao je Kvin da se prisjeti i nekih posebnih mečeva koje je pratio...

"Prvo sjećanje koje imam na turnir je kada ga je (Huan) Del Potro osvojio (2009). Imao sam tri ili četiri godine, tako da mislim da je to vjerovatno prvo sjećanje koje zapravo imam na US open i samo gledanje, a to nisu bili samo Rodžer (Federer), Rafael (Nadala) ili Novak (Đoković). Kada sada pogledate unazad, vidite Rodžera i prvih pet godina dominacije. Vidite Novaka koliko god godina... Lijepo je vidjeti nešto drugačije", rekao je.

