Amerikanci stavili Novaka da igra u najgorem terminu: Znamo kada će na teren na US Openu, a znamo i razlog

Novak Đoković će na US Openu igrati u noći između nedjelje i ponedjeljka u 1 čas poslije ponoći.

Izvor: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković juri svoj 25. grend slem trofej, a sada znamo i protiv koga i kada. Novak će igrati prvo kolo sa američkim teniserom Lernerom Tijenom, a termin neće nimalo odgovarati navijačima na našim prostorima.

Poznato je da će ovaj duel biti u večernjem dijelu programa. Biće prvi u tom delu i igraće se od 19 časova po vremenu u Njujorku na terenu "Artur Eš".

Nikako to ne odgovara srpskim navijačima. Meč će se igrati u noći iznmeđu nedjelje i ponedjeljka od 1:00 po srpskom vremenu. Ponedjeljak je radni dan, mora se na posao, a Novak će oko 1 poslije ponoći ići na teren. To znači da nema šanse da završi meč prije recimo 3 ujutru... Kraj Novakovog meča čekaće četvrta nositeljka turnira Džesika Pegula koja će nakon kraja tog duela igrati sa Majar Šerif iz Egipta.

Prije toga će u dnevnom terminu igrati Arina Sabalenka i Rebeka Masarova, a prvi na teren na "Artur Ešu" izlaze Ben ŠElton kao šesti nosilac sa kvalifikantom ili laki luzerom.

Zašto Novak igra u večernjem terminu na najbitnijem terenu?

Apsolutno zato što je najveći teniser ikada, ali je jasno da su Amerikanci Srbima "zagorčali život" sa ovakvim žrijebom prije svega zato što je Novak vukao američkog tenisera. Ben Šelton igra na "Artur Ešu", takođe i Džesika Pegula kao veliki aduti Amerikanac, pa je i Novak tu "upao" sa mladim lavom Lernerom Tijenom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!