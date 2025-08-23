logo
Novaku se u sekundi stegao glas u Njujorku: O svemu može da priča, ali ona mu je slaba tačka

Autor Dragan Šutvić
0

Nije lako Novaku Đokoviću kada dolazi u Njujork na US Open, dobro zna da je 2. septembar u kalendaru jedan od najvažnijih datuma u njegovom životu. Tara mu je "slaba tačka" i boli ga što povremeno mora da propušta njene rođendane.

Novak Đoković o rođendanu kćerke Izvor: YouTube/US Open Championships/Screenshot

Novak Đoković je bez ikakve pripreme stigao na US Open gdje će pokušati da napadne rekordni 25. grend slem, a poručuje da zbog toga niko ne treba da ga krivi, prosto je sada u drugačijoj fazi karijere kada mora da štedi svoje tijelo, kada ipak ima neke druge prioritete, životne, tako da mu tenis nije uvokek na prvom mestu...

Istakao je da su u njegovom kalendaru sada samo "zakucani" grend slemovi, dok mu se se uopšte ne dopada što mastersi traju po dvije nedjelje, što mu daje manje prostora za uživanje s porodicom. Zato je poslije Vimbldona i napravio veliku pauzu kako bi sa svojom decom Stefanom i Tarom "pisao uspomene", međutim sada u Njujorku mu je teško jer zna da bi mogao da propusti rođendan svoje kćerke koji je 2. septembra.

Novak Đoković o rođendanu kćerke Tare 2. septembra
Izvor: US Open Tennis Championships

Kada je to izgovorio, odmah mu se stegao glas, vidkelo se da mu nije lako:

"Biram turnire u odnosu na to kako se osjećam i u odnosu na prioritete u životu. Porodica je tu na prvom mjestu i moram da budem tu za najvažnije momente. Kad već pričam o tome, možda propustim rođendan svoje ćerke koji je 2. septembra...", rekao je Nole o osmom Tarinom rođendanu.

"Ako budem igrao dobro i budem još ovdje, naravno... To su stvari koje ne želim više da propuštam", naglasio je Đoković koji je prošle sezone na US Openu ispao u četvrtom kolu, dva dana pred njen rođendan.

Kako izgleda Novakov put na US Openu?

Izvor: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

Znamo da se Novak Đoković okušao u miks-dublu sa Olgom Danilović i da to nije bilo uspješno, a to mu je bila i jedina priprema za US Open, što može da bude problematično, posebno sa Lernerom Tijenom u prvom kolu. Protiv njega će inače igrati u noći između nedjelje i ponedjeljka ne prije 1 ujutru po našem vremenu.

  • 1. kolo - Tijen
  • 2. kolo - kvalifikant/laki luzer
  • 3. kolo - Mikelsen
  • 4. kolo - Rune/Tijafo
  • četvrtfinale - Fric/Menšik/Mahač
  • polufinale - Alkaraz/Šelton/Rud
  • finale - Siner/Zverev/Drejper/De Minor

Novak Đoković US open Tenis Tara Đoković

RK BORAC