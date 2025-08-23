Novaku se u sekundi stegao glas u Njujorku: O svemu može da priča, ali ona mu je slaba tačka

Nije lako Novaku Đokoviću kada dolazi u Njujork na US Open, dobro zna da je 2. septembar u kalendaru jedan od najvažnijih datuma u njegovom životu. Tara mu je "slaba tačka" i boli ga što povremeno mora da propušta njene rođendane.
Novak Đoković je bez ikakve pripreme stigao na US Open gdje će pokušati da napadne rekordni 25. grend slem, a poručuje da zbog toga niko ne treba da ga krivi, prosto je sada u drugačijoj fazi karijere kada mora da štedi svoje tijelo, kada ipak ima neke druge prioritete, životne, tako da mu tenis nije uvokek na prvom mestu...
Istakao je da su u njegovom kalendaru sada samo "zakucani" grend slemovi, dok mu se se uopšte ne dopada što mastersi traju po dvije nedjelje, što mu daje manje prostora za uživanje s porodicom. Zato je poslije Vimbldona i napravio veliku pauzu kako bi sa svojom decom Stefanom i Tarom "pisao uspomene", međutim sada u Njujorku mu je teško jer zna da bi mogao da propusti rođendan svoje kćerke koji je 2. septembra.
Kada je to izgovorio, odmah mu se stegao glas, vidkelo se da mu nije lako:
"Biram turnire u odnosu na to kako se osjećam i u odnosu na prioritete u životu. Porodica je tu na prvom mjestu i moram da budem tu za najvažnije momente. Kad već pričam o tome, možda propustim rođendan svoje ćerke koji je 2. septembra...", rekao je Nole o osmom Tarinom rođendanu.
"Ako budem igrao dobro i budem još ovdje, naravno... To su stvari koje ne želim više da propuštam", naglasio je Đoković koji je prošle sezone na US Openu ispao u četvrtom kolu, dva dana pred njen rođendan.
Znamo da se Novak Đoković okušao u miks-dublu sa Olgom Danilović i da to nije bilo uspješno, a to mu je bila i jedina priprema za US Open, što može da bude problematično, posebno sa Lernerom Tijenom u prvom kolu. Protiv njega će inače igrati u noći između nedjelje i ponedjeljka ne prije 1 ujutru po našem vremenu.
- 1. kolo - Tijen
- 2. kolo - kvalifikant/laki luzer
- 3. kolo - Mikelsen
- 4. kolo - Rune/Tijafo
- četvrtfinale - Fric/Menšik/Mahač
- polufinale - Alkaraz/Šelton/Rud
- finale - Siner/Zverev/Drejper/De Minor
