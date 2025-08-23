logo
Revolucija "Lakosta": Neviđena čast za Novaka Đokovića!

Autor Dragan Šutvić
0

"Lakost" oduševio potezom pred start US Opena.

Lakost promijenio logo u čast Novaka Đokovića Izvor: Jim McIsaac / Getty images / Profimedia/X/Lacoste/Printscreen

Poznati francuski brend "Lakost" koji je glavni sponzor Novaka Đokovića odlučio se na revolucionaran korak pred početak US Opena. Naime, oni su svoj prepoznatljivi logo "krokodila" zamenili "kozom" - GOAT što simbolizuje najboljeg svih vremena. U pitanju je posebna kolekcija dizanirana u čast osvajača 24 grend slem titule koji bi u Njujorku mogao do apsolutnog teniskog rekorda.

I dosadašnja dostignuća su dovoljna za zvanje najvećeg svih vremena, stoga i ovakav gest Lakosta koji je saradnju sa Srbinom započeo 2017. godine i od tada je uvek uz njega. Navijači će moći da kupe polo majice, kačkete i ostalu sportsku opremu sa novim dizajnom i biće to limitirana serija koja će sigurno donijeti veliki profit proizvođaču.

Ugovor uskoro ističe

Ovo se može protumačiti i kao najava produžetka saradnje, pošto aktuelni ugovor ističe krajem 2025. godine. Nema sumnje da će Francuzi učiniti sve da zadrže Novaka koji im je definitivno najbolji poslovni potez ikada. Prvobitno je potpisan petogodišnji ugovor 2017. godine, a zatim je obnovljen 2021. godine na još četiri godine. Navodno je u pitanju suma od oko 10 miliona evra godišnje. 

