Kod Sinera više nema skromnosti: Prvi put prihvatio poređenje sa "velikom trojkom"

Izgleda da kod Janika Sinera nema više skromnosti ili je glumio da je ima. Sada kada ga pitaju za Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala - nema više toga.

Italijanski teniser Janik Siner kaže da se oporavio od virusa koji ga je pogodio uoči finala mastersa u Sinsinatiju i da će biti spreman za US Open, a na konferenciji za medije pred posljednji grend slem u sezoni dobio je i jedno interesantno pitanje koje nam govori da se stvari u tenisu definitivno mijenjaju.

Navikli smo do sada da je Janik Siner poprilično skroman kada ga porede sa Novakom Đokovićem, Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom, ali čini se da je ovoga puta dobio drugačiji "PR savjet" pošto je prvi put prihvatio ovog poređenje. Obično smo slušali od njega da ne može još u isti koš sa "velikom trojkom", međutim izgleda da polako kao da shvata da bi trebalo više da "grabi" za sebe. I misli da će mu to pomoći.

Tako se novinarsko pitanje odnosnilo na izjavu Džima Kurijera - da smo od Rafe, Rodžera i Novaka prešli na "novu dvojku" u kojoj su Siner i Alkaraz - a Italijan se ovoga puta "nije opirao" i prihvatio je da se o tome priča.

"Šta mislim o tome što smo nas dvojica osvojili posljednjih sedam grend slemova? Ako ne nastavimo da se usavršavamo, drugi će nas sustići. Pokušavam da shvatim gdje mogu da radim kod sebe da se popravim. Imamo dijelove igre na kojima moramo da se fokusiramo; to nas tjera da napredujemo. Uz to, rivalstva su dobra za sport i za ličnu motivaciju", rekao je Siner i dodao:

"Sada Karlos i ja dijelimo važne trofeje, ali stvari mogu da se promijene. Ima mnogo još dobrih igrača, a doći do finala je teško. Moramo da nastavimo da evoluiramo jer naši protivnici sve bolje poznaju našu igru".

Zašto je rivalstvo Sinera i Alkaraza posebno?

Već dugo se insistira i na tome da su Siner i Alkaraz "najveće rivalstvo u tenisu" od Federera i Nadala - kao da Đoković nije igrao 50 i 60 puta sa njima dvojicom - a Italijan kao da sve više "prihvata" da je to novost u tenisu.

"Mi smo dva različita igrača. Alkaraz je veoma brz i na jedinstven način čita igru, naši poeni su zato često dugi i taktički. Imamo različite stilove i ličnosti na terenu i van njega. Jedino što nam je zajedničko je naporan rad: tenis nam je prioritet i detalji prave razliku", poručio je Siner.

Kako izgleda Sinerov put na US Openu?

Organizatori su izašli u susret Sineru i neće igrati prvog dana na US Openu, tako da će imati više vremena da se odmori poslije navodnog virusa koji je imao, a ovako izgleda njegov žrijeb:

1. kolo - Kopriva

2. kolo - Popirin/Rusuvuori

3. kolo - Šapovalov/Bu/Fučovič

4. kolo - Pol/Bublik

četvrtfinale - Drejper/Museti/Koboli

polufinale - Zverev/De Minor/Rubljov/Hačanov

finale - Alkaraz/Đoković

