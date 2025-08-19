logo
Janik Siner pobjegao od novinara, nije se pojavio na konferenciji: Predao Alkarazu, pa poslao saopštenje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Janik Siner odlučio je da se ne pojavi na konferenciji za medije poslije poraza od Karlosa Alkaraza. Umjesto toga je stigao intervju u kom nije bilo ničega toliko zanimljivog...

Janik Siner bez konferencije za medije, poslao saopštenje Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Karlos Alkaraz osvojio je titulu na turniru u Sinsinatiju. U finalu mu je Janik Siner predao meč pri vođstvu Španca 5:0. Imao je velike zdravstvene probleme, nije mogao da pruži svoj maksimum i odlučio je da odustane. Mnogi su razočarani zbog toga, ali i zbog načina na koji je to učinio, nije sačekao ni da se završi set kako bi izbjegao da ga izgubi sa nulom.

Poslije toga je Italijan izbjegao novinare, nije se pojavio na konferenciji za medije već je poslato saopštenje od strane ATP. Tačnije neki mini-intervju sa njim koji su radili ljudi iz ATP koji su pazili kakva pitanja postavljaju.

"Razočaran sam, loše sam se osjećao još od nedjelje, slično je bilo i tokom noći. Mislio sam da ću uspjeti da se oporavim i da pružim veći otpor, ali nisam uspio. Pokušao sam da igram, zbog navijača, zbog svega, samo zbog toga sam izašao na teren. Dešava se, ali ne želim da ovo zvuči kao izgovor i da oduzima pobjedu Alkarazu. Imao je sjajnu nedjelju, sjajan turnir, meni sada ostaje da se oporavim i spremim za US open", rekao je Siner.

"Ako budem spreman..."

U ovom kratkom intervjuu ATP pričao je i o tome kako je "imao pozitivnu nedjelju u Sinsinatiju, kako ga čeka oporavak i naravno, tema je bila predstojeći US open.

"Moj nivo igre je dobar. Obožavam grend slemove, to su najveći turniri u mojoj karijeri. Biće teško u Njujorku. Ako sam spreman fizički i mentalno onda ću da se potrudim da doguram što dalje. Imaću par dana da se oporavim. Što se problema u igri tiče, moraću da radim malo na servisu i da se oporavim za turnir", zaključio je Siner koji je na ovaj način praktično između redova rekao da neće igrati miks dubl u Njujorku...

Tagovi

Janik Siner Tenis Masters Sinsinati

