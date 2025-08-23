"Super ste, ali čekam novog Đokovića": Alkaraz i Siner su sve očekivali od Novaka, ali ne i ovo

Novak Đoković se nada da će neko "pokvariti" rivalstvo Alkaraza i Sinera baš kao što je i sam on kada je stupio na scenu na kojoj su bili Federer i Nadal.

Novak Đoković stigao je na US Open gdje će pokušati da napadne 25. grend slem, ali svima je jasno da su ipak veliki favoriti Karlos Alkaraz i Janik Siner. Oni su u najboljim godinama, u odličnoj su formi, a nalaze se i na suprotnim stranama žrijeba, tako da se donekle i publika nada da će gledati njihovo peto finale od maja.

Podijelili su prethodnih sedam grend slemova i sada se o njima dvojici priča u kontekstu najvećih rivalstava, tako da su zaista neizbježna poređenja sa Federerom, Nadalom, Đokovićem... Na tu temu upitan je i Novak Đoković pred početak US Opena i još jednom je pokazao koliko poštuje svoje mlađe kolege, međutim rekao je da se nada da će se pojaviti još jedan teniser, koji će da ih dodatno "razmrda".

Mislio je naravno na to što je prvo nastalo rivalstvo Federera i Nadala, pa se onda "odjednom" pojavio i Novak Đoković koji je na neki način bio "treći točak na biciklu", ali je prihvatio tu ulogu koju su mu mediji nametnuli i nadmašio obojicu.

"Mislim da je njihovo rivalstvo (Alkaraza i Sinera, prim. aut.) sjajno. To što su uradili u posljednje dvije godine je spektakularno. Posebno finala koja su igrali ove godine, na Vimbldonu, Rolan Garosu i na još par turnira. To je sjajno za naš sport. To su stvari koje zanimaju ljude koji prate individualne sportovima. Ljudi vole da vide rivalstva i njihovo rivalstvo je trenutno najveće koje imamo. I čini se da će tako biti neko vrijeme", rekao je Novak Đoković, pa se nasmijao:

"Ima još mladih igrača koji će ih izazvati sigurno i nadam se da će neko da upadne još tu. Rune, Fonseka... Neka neko zauzme to neko moje mjesto. Đokovićevo mjesto. Saosjećam sa tim trećim ha-ha. I ja sam bio u tim cipelama. Hoću da vidim trećeg tipa. Šalim se naravno, zabavno je vidjeti ih na ovakvom nivou".

Ko je Novakov nasljednik - Siner ili Alkaraz?

Kažu da je Siner po igri sličniji Novaku Đokoviću, ima i taj "mentalitet" da ništa ne može da ga poremeti, ali čini se da je Nole ipak "mekši" na Alkaraza koga postaje duže i u boljim su odnosima.

"Imamo Alkaraza i Sinera koji razvijaju neko novo rivalstvo. Nadal, Federer i ja, kao i Marej kojeg moram naravno tu da ubacim, smo stvarno dominirali muškim tenisom u posljednjih 15-20 godina i podigli smo standard i kriterijume dosta visoko, ne samo rezultatski nego i sa svim ostalim aspektima i očekivanjima koje treba da nosi šampion i svjetski broj jedan, kako treba da ga predstavlja, na koji način da igra tu ambasadorsku ulogu sporta, vođe sporta", rekao je Nole ranije za "Vijesti" i dodao:

"Kada pričamo o harizmi, nameće se Alkaraz kao neko ko se istakao, ne samo svojim sjajnim igrama, izuzetnim dostignućima i rezultatima za tako mlade godine, već i kao neko ko je veoma harizmatičan, fer-plej igrač i ljubazan prema svima. I kada gubi, gubi sa osmijehom, što je stvarno impresivno za tako mladog čovjeka koji nema puno iskustva, ali se ponaša kao da je tu na turu već 10 godina i više".

"Mislim da je uzrok svemu tome Alkarazovo pravilno odrastanje, njegovo okruženje, trener Huan Karlos Ferero, bivši broj jedan i grend slem šampion koji je prenio na njega od mladih dana šta to znači biti sportista, ne samo u šampionskom pogledu nastupa, ostvarivanja rezultata i istrajnosti, već i toga koje su to sportske vrijednosti i načela koje treba da se zastupaju i da se neguju, da se prenose i da služe kao zvijezda vodilja mlađim generacijama koji prate tenis i koji bi željeli jednog dana da se ostvare", poruka je najvećeg svih vremena.

Ko može da bude taj treći?

Spomenuo je sam Đoković talentovanog Holgera Runea, koji kao da je negdje "zalutao" na putu ka vrhu, pa Žoaa Fonseku o kom se sve više priča, dok je nedavno želio u prvi plan da istakne i Lernera Tijena, svog rivala u prvom kolu na US Openu. A čini se da nasljednika vidi i u Jakubu Menšiku, češkom teniseru koji ga je pobijedio u finalu Majamija.

"Žoao Fonseka je veoma uzbudljiv igrač za gledanje, ali nije jedini. Tu je i Jakub Menšik. Možda su ljudi, jer toliko pričaju o Fonseki, zaboravili na Menšika. Takođe, tu je i Lerner Tijen. Svi ti igrači su veoma mladi i imaju otprilike sličan renking kao i Fonseka... Ma, oni su jednako dobri kao on!", dodao je Đoković koji je inače igrao sa mladim Čehom prošle godine u Šangaju i takođe ga hvalio poslije tog meča (6:7, 6:1, 6:4).

