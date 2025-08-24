"Potpisujem tvoje riječi": Novak prozvao kolege, podržala ga samo Bili Džin King u 82. godini

Svi ostali ćute, samo se Novaku Đokoviću javila Bili Džin King. Pročitala je njegove riječi i slaže se u svemu sa njim.

Novak Đoković govorio je otvoreno i bez dlake na jeziku pred početak US opena o stanju u tenisu, poručivši da su sami teniseri krivi za ono što se trenutno dešava sa mastersima. Odučeno je da sada traju i po dvije nedjelje, kao grend slemovi, zbog čega su igrači sve umorniji i iscrpljeniji, a to je i jedan od razloga zašto Đoković sve slabije igra te turnire...

Kako je rekao Đoković, teniseri koji su bili u ATP Savjetu igrača samo su "klimali glavom" i tako je došlo do ove promjene koja sve više njih tišti, a niko mu se nije javio da kaže da je u pravu. Sem legendarne Bili Džin King, koja je u 82. godini.

I agree with ⁦⁦@DjokerNole⁩'s observations and opinions here.https://t.co/Q6gHGR5biY — Billie Jean King (@BillieJeanKing)August 24, 2025



"Slažem se sa Novakom Đokovićem i njegovim zapažanjima i razmišljanjima koja je podijelio", napisala je legendarna Amerikanka na svom Tviteru, podijelivši članak "Njujork Tajmsa" u kome se takođe prati šta je Nole želio da ispriča o problemima svog sporta uoči početka US opena.

Šta je tačno Đoković rekao?

"Ugovori su čvrsti, na 30 godina, ne vidim način da se vrati na staro od jedne nedjelje. Jedino ako se mastersi ujedine i ATP podrži, u šta sumnjam. Ne znam kako razmišljaju, ali većina vrhunskih igrača ne voli masterse od dvije nedjelje. Podržavam igrače, ali kada je trebalo da budu aktivni, kada su se odvijali pregovori, oni nisu dovoljno učestvovali", naglasio je Novak Đoković u svom obraćanju.

"To je priča koja se ponavlja, kažu šta misle, ali kada treba da ulože vrijeme i energiju u sastanke i razgovore... Znam da jeste naporno, ali neophodno je, jer radiš nešto i za sebe i za buduće generacije, doprinosiš boljitku. Ne znam, vidjećemo šta će se desiti, ali sumnjam da će se išta dogoditi u doglednoj budućnosti."