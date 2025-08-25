Ko je naredni rival Đokovića? Sa 15 bio čudo od djeteta, sad će svi zbog njega navijati protiv Novaka

Novak Đoković će u narednom kolu igrati sa američkim teniserom Zakarijem Švajdom.

Nakon što je u tri seta (6:1, 7:6, 6:2) savladao Lernera Tijena Novak Đoković je saznao da će i u drugom kolu US Opena igrati sa domaćim teniserom. Rival će mu biti mladi 22-godišnji Zakari Švajda.

On je u svom meču prvog kola prilično rutinski sa 6:4, 6:2, 7:5 za 125 minuta ige savladao Zombora Piroša iz Mađarske i sada će imati najveći meč u dosadašnjoj karijeri. Došao je kao 145. teniser sveta na turnir, a sada će kao i u meču sa Lernerom Tijenom Novak morati da se sudari sa Amerikancem.

To sigurno znači da će kao i obično na US Openu publika biti na strani rivala, ali znamo da to Novaka dodatno motiviše i daje mu snagu da nastavi. Protiv Tijena su mu žuljevi pravili veći problem nego rival nadamo se da će to srediti do narednog duela.

Ko je Zakari Švajda?

Iako Amerikanci njegovo prezime izgovaraju Svajda za pretpostaviti je da se zapravo momak iz San Dijega preziva Švajda jer je češkog porijekla. I njegov brat Trevor je teniser, a Zakari je na ATP turu od 15. godine.

Najviše što je stigao na ATP listi je 102. mesto prošle godine, a na omladinskim turnirima je uspjevao da pobijedi i Bena Šeltona. Prvi US Open odigrao je 2021. godine i tada je došao do drugog kola. Prvo je savladao Marka Čekinata, a onda ga je dobio budući broj 1 Janik Siner.

Do sada je u karijeri osvojio devet titula na Čelendžerima, uglavnom po Americi, a u finalima je dobijao Bena Šeltona, Rinkija Hidžikatu, Nišeša Basavaredija, Adrijana Manarina i Bernarda Tomića.