Ovog čovjeka mrzi cijeli Njujork: Napravio najveći skandal US Opena, odmah ga izbacili

Jedan od fotografa na US Openu je sada u centru pažnje svjetske javnosti nakon što je napravio skandal i pometnju na meču Danila Medvedeva i Benžamina Bonzija.

Izvor: Twitter/@jmgmoron

Nevjerovatan skandal smo videli već na prvom kolu ovogodišnjeg US Opena. Na kraju je Benžamin Bonzi uspio da savlada Danila Medvedeva u pet setova 6:3, 7:5, 6:7, 0:6, 6:4, a ovaj meč će dugo biti prepričavan među ljubiteljima tenisa. I to ne zbog sjajne igre, nego zbog - fotografa.

Jedan od fotografa je želio da se premjesti ili da ode bliže izlazu kada je došao na red za meč loptu za Bonzija u trećem setu. Ono što se potom desilo nije mogao ni da sanja.

Zapravo se kretao gdje ne bi smio, što su primijetili svi. Bonzi je prekinuo pripremu za servis, Medvedev je pritrčao sudiji i počeo da se svađa, a publika je odmah počela da negoduje. Pet minuta je trajalo zviždanje i vikanje, kao i rasprava Medvedeva sa sudijom. Pogledajte kako je to izgledalo:

Nesrećnog fotografa su odmah izbacili

Kada se treći set završio, na pauzi između setova izbačen je sa terena fotograf koji je sve "zakuvao". Iako je samo htio da nađe bolju poziciju za sebe, što je normalna praksa na mečevima, prekoračio je granice u kojima je smio da se kreće i sada neki navijači traže bude udaljen sa turnira. Pogledajte kako je ispraćen sa terena:

Na kraju, iako je ovo pomoglo Danilu Medvedevu da preokrene treći i da dobije četvrti set bez izgubljenog gema, Benžanin Bonzi se pribrao i uspio da dođe do pobjede. Sada će u drugom kolu igrati sa Amerikancem Markusom Đironom.