Skandal na US Openu: Medvedev i publika prekinuli duel, na meč lopti krenulo vrijeđanje

Danil Medvedev je napravio haos na US Openu kada je vidio kamermana na terenu kada tamo nije smio da bude. Otegao se prekid, počelo je vrijeđanje i tako unedogled.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Na mečevima Danila Medvedeva smo u prošlosti viđali svašta, ali ovako nešto nikada. Kada je djelovalo da je gotov i kada je u trećem setu njegov rival Benžamin Bonzi imao meč loptu na teren je ušetao kamerman i tada je nastao haos. Bonzi koji je već imao lopticu u rukama i spremao se da servira je stao, Medvedev je prišao sudiji i napao ga zbog ovakvog propusta, a prekid je trajao šest minuta.

Bijesni Medvedev je očigledno iskoristio ovu situaciju, napao je sudiju i čak ga na mikrofon vrijeđao i napadao, a Francuz je potpuno izgubio fokus. Ne samo da je propustio meč loptu već je ispustio taj set, zatim četvrti izgubio sa nulom, uz samo devet osvojenih poena. Pogledajte ovaj incident:

Daniil Medvedev was visibly upset after a camera person walked on the court at match point.pic.twitter.com/5wnVf2GSFm — ESPN (@espn)August 25, 2025

Ipak i sudija i kamerman koji su "zakuvali" sve ovo mogu da budu srećni što se Bonzi izvukao pa je na kraju poslije skoro četiri sata tenisa i duboko nakon ponoći pobijedio 6:3, 7:5, 6:7, 0:6, 6:4.

Šta se desilo?

Između prvog i drugog servisa Benžamina Bonzija kamerman je pokušao da napusti teren, valjda misleći da će se meč uskoro završiti. Kada ga je vidio na terenu nekadašnji broj jedan je izgubio živce i odmah pritrčao. Ne samo da se bunio već je na mikrofonu moglo da se čuje šta govori.

"Da li si muškarac? Da li si muškarac? Zašto se treseš, šta nije u redu? Publika hoće da ide. Plaćaju te po meču, a ne na sat". govorio je Medvedev, a onda se prisjetio da je sa istim sudijom sudar imao i Rajli Opelka. "Šta je Rajli Opelka rekao? Šta je Rajli Opellka rekao?", vikao je Medvedev.

Medvedev en parlant bien près du micro : "Il (l'arbitre) veut rentrer chez lui. Il n'aime pas être ici. Il est payé au match pas à l'heure. [...] Qu'avait dit Reilly Opelka ? QU'AVAIT DIT REILLY OPELKA ?"pic.twitter.com/U7nuaYmAPD — Tennis Legend (@TennisLegende)August 25, 2025

Tu se nije završio cirkus na "Artur Ešu", već je ruski teniser podstakao publiku da zviždi, što su oni jedva dočekali pa su negodovali punih pet minuta bez prestanka. Na kraju je to poremetilo Bonzija dovoljno da ne pobijedi odmah, ali je uspio da poslije pet setova dođe do trijumfa.

Počeo je US Open i za Novaka Đokovića, ali za razliku od Danila Medvedeva Srbin je prošao bez skandala. Savladao je u tri seta Lernera Tijena i sada ga čeka duel drugog kola.